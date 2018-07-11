Депутаты Киевсовета предлагают внедрить единый электронный билет и отказаться от маршруток (видео)

По предварительным расчетам, внедрение предложенного проекта позволит значительно сократить стоимость проезда по сравнению с подорожанием, которое ожидается с 14 июля.

Киев. 11 июля. УНИАН. Депутаты Киевского городского совета от фракции «Свобода» предлагают вместо предстоящего повышения стоимости на проезд в столице внедрить проект усовершенствования и осовременивания транспортной системы города, в том числе путем запуска единого электронного билета и отказа от маршрутных такси.

Соответствующий проект решения «Об организации перевозки пассажиров и оплаты проезда на городских маршрутах (линиях) общего пользования в Киеве», разработанный «ВО «Свобода» совместно с экспертами, был презентован на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы презентуем проект решения, который, по нашему мнению, позволит предложить более качественные условия организации перевозки пассажиров и оплаты проезда в Киеве, и позволит получать больше средств в городской бюджет. Реализация этого проекта позволила бы говорить не о повышении цены на проезд, а об улучшении качества услуг, введении европейских стандартов без существенного или без повышения вообще», - сказал в ходе презентации проекта председатель фракции «ВО «Свобода» в Киевсовете Юрий Сиротюк.

Присутствовавший на пресс-конференции архитектор, специалист в области градостроительства, разработчик проекта данного решения Олесь Олейник сообщил, что проект предусматривает совершенно новую модель функционирования транспортной сферы города, которая внедрена во многих городах Западной Европы.

Одним из основных нововведений является изменение отношений между перевозчиком и городскими властями. Проектом предлагается, что город будет оплачивать перевозчику фиксированную, утвержденную в контракте сумму за перевозки пассажиров, а средства, уплаченные пассажирами за проезд, будут напрямую поступать в городской бюджет.

«То есть перевозчик не осуществляет сбор выручки, пассажиры оплачивают проезд через автоматизированную систему учета оплаты проезда и эти средства направляются городу. Город устанавливает терминалы оплаты, внедряет электронный билет», - отметил Олейник.

Он сообщил, что, согласно проекту, администрирование сферы городского транспорта будет осуществлять исключительно городская власть, тогда как сейчас многое зависит от перевозчика. Городские власти должны сформировать единую транспортную сеть города на основании транспортной мобильности, а также определить основные параметры обслуживания маршрутов (схема движения, количество и график рейсов, вместимость подвижного состава, экологические требования, доступность маломобильным пассажирам и т.д.).

После чего автобусные маршруты будут выставлены на конкурс. Победителем конкурсов на автобусные маршруты становится перевозчик, который предложит наименьшую цену за осуществление перевозок.

При этом договор может быть разорван при нарушении его условий. Контроль за соблюдением условий осуществляется представителями контролирующих органов, а график движения контролирует автоматизированная система диспетчеризации.

Также проектом предусматривается внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда и механизма сбора статистической информации о пассажиропотоке и т.д.

Олейник сообщил, что проектом также предусматривается отказ от режима маршрутного такси. При этом, на уточняющий вопрос Олейник отметил, что проектом не предусматривается разрыв уже заключенных договоров между городом и перевозчиками. Данные договора заключаются на 5 лет, а значит полный отказ от маршруток в Киеве может занять до 5 лет.

Также важным нововведением является внедрение единого электронного билета, без которого создание такой системы невозможно.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель юридической службы фракции «ВО «Свобода» Антон Сидоренко рассказал, что проектом предлагается несколько видов единого билета: на 20 минут, на 70 минут, 3 суток, 7 суток, 30 суток, 365 суток.

Сами билеты делятся на электронные и бумажные, при этом электронные на 10% дешевле. Соответственно оплатить проезд можно при помощи мобильного приложения или купить билет в стационарных пунктах продажи. При этом билет распространяется на все виды городского транспорта.

По словам Сидоренко, внедрение предложенного проекта решения позволит значительно сократить стоимость проезда по сравнению с подорожанием, которое ожидается с 14 июля.

«По предварительным расчетам, билет на 30 суток будет стоить 525 грн. По той концепции, которую с 14 июля хочет внедрить городская власть - 1300 грн», - отметил он.

Также Сидоренко сообщил, что, согласно проекту, все льготы, гарантированные законодательством, сохраняются.

Вчера, 10 июля, на пресс-конференции в УНИАН народные депутаты Украины, члены партии ВО «Свобода» Юрий Левченко и Андрей Ильенко сообщили, что повышение тарифов на проезд в общественном транспорте является необоснованным без проведения прозрачного аудита доходов коммунального транспорта и частных перевозчиков, а также введения единого электронного билета.

Участники пресс-конференции также объявили о проведении 12 июля с 9.30 до 10 часов утра у стен Киевской городской госадминистрации акции протеста в связи с необоснованным решением о поднятии цен на проезд, к которой могут присоединиться все желающие жители столицы.

Справка УНИАН. Власти Киева планируют с 14 июля повысить стоимость поездки в общественном транспорте, как в наземном, так и в метрополитене, в 2 раза - до 8 грн.

17 января Верховная Рада приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте. Ожидается, что электронная система оплаты проезда повысит доходность государственного транспорта и, как результат, будет способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, поступления в местные бюджеты от пассажирских перевозок коммунальным транспортом вырастут на 40-50% после введения единого электронного билета.