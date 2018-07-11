Туроператор OASIS опровергает наличие 1 млн долл. задолженности перед авиакомпанией Bravo Airways (фото, видео)

Также туроператор категорически опровергает то, что он виноват в задержке вылетов самолетов из Туниса.

Киев. 11 июля. УНИАН. Туроператор OASIS опровергает наличие задолженности в размере 1 млн долл. перед авиакомпанией Bravo Airways, что стало причиной отмены данной авиакомпанией рейсов из Туниса в конце июня.

Об этом во время пресс-конференции в агентстве УНИАН заявил директор "Оазис Тревел Украина" Рафик Каисси.

"В первую очередь, я хочу опровергнуть информацию и цифры о задолженности, которые авиакомпания Bravo рассказала, и хочу категорически опровергнуть тот факт, что OASIS стал причиной задержки вылетов самолетов", - заявил он.

По словам Каисси, финансовые отношение между туроператором и авиакомпанией построены на взаимообязательствах, и корректно посчитать задолженность можно будет только после окончания туристического сезона.

"Цифры, которые озвучила Bravo, далеки от реальности", - отметил он.

Каисси добавил, что компания Bravo не предоставила никаких данных, которые необходимы для подсчета задолженности туроператора перед ними.

В свою очередь, по словам Каисси, Bravo имеет задолженности перед аэропортами Туниса.

Директор "Оазис Тревел Украина" сообщил, что все туристы (примерно 1100 человек), которые остались в Тунисе в период с 27 июня, были заселены за счет туроператора, однако это должна была сделать авиакомпания.

Также Каисси добавил, что сегодня-завтра туроператор представит новую летную программу.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Bravo Airways объяснила отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн грн по состоянию на 27 июня.

Авиакомпания заявила, что приняла решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за свой счет с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.

По данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остались в аэропорту Монастир, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Похожая ситуация возникла с туристами из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/80796