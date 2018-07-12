Под видом реорганизации закрывается Центр трансплантации онкогематологии и костного мозга «Охматдета» - врачи (видео)

Как отмечают врачи, запланированная реорганизация разрушает всю систему детской онкогематологии в Украине.

Киев. 12 июля. УНИАН. Под видом реорганизации закрывается «Центр трансплантации онкогематологии и костного мозга» Национальной специализированной детской больницы «Охматдет», что грозит разрушить всю систему детской онкогематологии в Украине.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили президент благотворительного фонда «Помощи онкобольным детям», кандидат медицинских наук Валентина Маркевич, председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда «Крона» Елена Мацибох, представитель благотворительного фонда «Краб» Лариса Лавренюк, врач-гематолог Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга НСДБ «Охматдет» Юлия Базалук.

«Сегодня дети умирают без лекарств, сегодня врачи вынуждены работать, будем так говорить, под давлением Министерства здравоохранения, которое осуществляет свои манипуляции. Мы сегодня видим, что под видом реорганизации закрывают «Центр трансплантации онкогематологии и костного мозга» клиники «Охматдет», - отметила Маркевич.

В то же время Базалук отметила, что приказ о реорганизации является незаконным, поскольку он не был обсужден ни с профсоюзом, ни со специалистами.

«Эта реорганизация, которая действительно может и улучшить что-то, должна была бы обсуждаться со специалистами. Она не обсуждалась ни с одним из моих коллег из нашего центра, ни с одним из членов Ассоциации детских онкогематологов. То есть нам сказали, что были какие-то неизвестные нам консультанты», - сказала она.

По словам Базалук, запланирована реорганизация разрушает всю систему детской онкогематологии в Украине, потому что это касается не только центра «Охматдет».

«Нас хотят уверить, что ничего не изменится, что все отделения будут работать, это касается нескольких врачей, которые сейчас почему-то очень мешают администрации. Но это действительно разрушает всю систему детской онкогематологии в Украине, которая строилась несколько десятков лет», - добавила врач.

«Мы считаем этот приказ по реорганизации незаконным, потому что он не был обсужден ни с профсоюзом, ни с трудовым коллективом, ни с Ассоциацией детских онкогематологов, то есть ни с одним из специалистов. Оптимизацией это нельзя назвать - это разрушение», - пояснила Базалук.

Председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда «Крона» Елена Мацибох также отметила, что «это расправа, это не реформа и не реструктуризация».

«Профессиональное сообщество должна это определять и рекомендовать», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения заявили, что реорганизация НСДБ «Охматдет» предусматривает расширение возможностей лечения детей благодаря оптимизации организационной структуры больницы.

«Реорганизация Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга предусматривает расформирование административной части, которая была необоснованной надстройкой над четырьмя отделениями (поддерживающей, интенсивной химиотерапии, трансплантации костного мозга, химиотерапии онкогематологических заболеваний) и не имела никакой лечебной функции. Ни одно из отделений не закрывается, а функциональные возможности отделения трансплантации костного мозга даже расширяются: в штатный состав ввели должности иммунологов, что очень важно для лечения детей с первичным иммунодефицитом. В новой структуре это отделение будет называться Отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии», - говорится в сообщении.