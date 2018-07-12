В Украине сторонников прозападной интеграции больше, чем противников - опрос

Наиболее положительно украинцы относятся к Беларуси (74%), Канаде (68%) и Европейскому Союзу (68%).

Киев. 12 июля. УНИАН. В Украине количество сторонников прозападной интеграции преобладает над количеством противников этого вектора: за вступление в ЕС - 50%, против - 28%; за евроатлантическую интеграцию - 42%, против - 35%.

Соответствующие результаты опроса обнародовал заместитель директора социологической группы «Рейтинг» Любомир Мысов на пресс-конференции в УНИАН.

"Если мы посмотрим на региональный и на возрастной разрез, то тенденция сохраняется постоянной. Больше поддерживают евроинтеграцию на западе и в центре. Меньше сторонников евроинтеграции - на юге и востоке. В возрастном разрезе мы видим постепенное выравнивание возрастов в отношении к вступлению в Европейский союза, но одновременно молодежь таки более еврооптимистична", - заявил он.

При этом, согласно результатам исследования, при условии выбора между направлениями интеграции в экономические союзы 42% опрошенных поддерживают вступление в Европейский Союз, 36% - за равноудаленность от России и ЕС. Также 11% поддерживают вступление в Таможенный Союз, еще столько же - не определились.

Вместе с тем, наиболее положительно опрошенные относятся к Беларуси (74%), Канаде (68%) и Европейскому Союзу (68%). К США положительно относятся 58% и 27% - отрицательно, СНГ - 44% и 31%, России - 35% и 52%, соответственно. К ООН положительно относятся 58% респондентов, отрицательно - 20%, ОБСЕ - 50% и 26%, соответственно, НАТО - 49% и 30%, МВФ - 39% и 35%, соответственно. 25% опрошенных не смогли высказать никакого отношения к указанным международным институтам.

Исследование проходило с 22 июня по 5 июля 2018 г. среди населения Украины в возрасте от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка, которая составляет 3200 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,7%.