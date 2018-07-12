Понад 60% українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною з вільним використанням російської та без надання їй особливого статусу - опитування

Починаючи з травня 2017 року, цю думку підтримують дві третини населення.

Київ. 12 липня. УНІАН. 61% українців вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною.

Відповідні результати опитування оприлюднив заступник директора Соцiологiчної групи «Рейтинг» Любомир Мисів під час прес-конференції в УНІАН.

"Зберігається тенденція сталої цифри серед тих, хто підтримує українську мову як єдину державну, а російська в цей час може вільно використовуватися у всіх сферах життя, водночас без особливого статусу. Як бачимо, починаючи уже з травня 2017 року дві третини населення власне підтримують цю думку", - заявив він.

При цьому, за надання російській мові статусу офіційної в окремих регіонах при збереженні державного статусу української – 17%, за державний статус як української, так і російської – 19%. Найбільше за надання російській мові будь-якого статусу виступають – на Півдні та Сході. Також у цих регіонах кількість тих, хто за збереження статусу-кво у державній мовній політиці – 40-45%.

Дослідження проходило з 22 червня по 5 липня 2018 р серед населення України віком від 18 років шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка, яка складає 3200 респондентів, репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,7%.