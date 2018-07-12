Представители общественности требуют от вице-премьера Зубко создать новую инициативную группу по формированию общественного совета при Минрегионе

В случае отсутствия реакции со стороны Зубко и Гройсмана, представители общественности намерены обращаться в международные институты и фонды.

Киев. 12 июля. УНИАН. Представители общественности требуют от вице-премьер-министра Геннадия Зубко создать новую инициативную группу по формированию общественного совета при Министерстве регионального развития и ЖКХ, а также не подписывать распорядительные документы относительно утверждения нынешнего состава общественного совета в связи с нарушениями при его формировании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава общественного совета при КГГА Богдан Назаренко.

«Мы требуем от вице-премьер-министра Геннадия Зубко не подписывать распорядительные документы относительно утверждения нового состава общественного совета при Министерстве регионального развития и ЖКХ. Второе – провести служебное расследование относительно служебных лиц – Льва Парцхаладзе, Вячеслава Негоды и Снежаны Шульги на предмет преступной деятельности и бездеятельности при формировании общественного совета при Минрегионе. Также, мы требуем от министра Зубко создать новую инициативную группу по формированию нового общественного совета при Минрегионе», - заявил он он.

Также Назаренко призвал Зубко дать правовую оценку действиям нынешнего главы инициативной группы Михайлиди в связи с нарушениями при формировании общественного совета.

Кроме этого, представители общественности обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием повлиять на ситуацию.

«Мы обращаемся к Владимиру Гройсману, чтобы он обратился к Геннадию Зубко с просьбой не подписывать распорядительные документы относительно утверждения нового состава общественного совета. Также, провести расследование относительно должностных лиц Минрегиона и объяснить, на основании чего сотрудники Нацполиции препятствовали зарегистрированным представителям гражданского общества в доступе к учредительному собранию при Минрегионе, которое состоялось 4 июля в Киеве по адресу: проспект Лобановского, 51», - сказал Назаренко, добавив, что полиция незаконно использовала спецсредства к мирным гражданам, которые хотели реализовать свое законное право – присутствовать на учредительном собрании по формированию нового общественного совета.

При этом Назаренко отметил, что, в случае отсутствия реакции со стороны Зубко и Гройсмана, представители общественности будут обращаться в координационный совет содействия развитию гражданского общества и требовать проведения парламентский слушаний.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава общественной организации "Зверинецкий сквер" Евгений Лебедев заявил, что представители общественности будут обращаться в международные институты и фонды, чтобы те дали свою оценку ситуации с формированием общественного совета.

«Будет судебное рассмотрение дел, а также будем обращаться в посольства Европы для того, чтобы они дали свою оценку ситуации, и будем обращаться в другие международные институты и фонды, которые сотрудничают с Минрегионом», - сказал он, добавив, что институт общественных советов в Украине создан за средства международных доноров.

Также присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы общественной организации "Чорна Рада" Андрей Бобровский заявил о нарушениях при избрании нового общественного совета.

«В этом году общественный совет при Минрегионе утратил свои полномочия и Зубко объявил о создании инициативной группы по формированию нового совета. Многим организациям было отказано в принятии документов. Во время просмотра документов все было устроено таким образом, что не было понятно, почему одни общественные организации были допущены к участию в учредительном собрании, а другие нет. Мы считаем, что список общественных организаций был сфальсифицирован с целью устранения неугодных», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Голосеевской районной организации "УКРОП" Александр Юрченко отметил, что институт общественных советов является связью между органами исполнительной власти и гражданским обществом.

«К сожалению, этот институт не имеет никаких механизмов. Он создан только для привлечения общественности в государственные процессы с целью контроля власти. Печально, что мы стали свидетелями давления на представителей гражданского общества», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее представители общественности заявляли о вмешательстве со стороны руководства Министерства экономического развития и торговли Украины при формировании общественного совета, который призван обеспечить общественный контроль за деятельностью министерства.