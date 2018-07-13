В Украине в нынешнем политическом сезоне с закрытием сессии парламента завершается "штрафной круг истории" - политолог

Эксперты считают, что после Евромайдана общество требовало изменений и декларировало, что готово жить иначе, а политики «заворачивали» эти запросы в реформы и имитировали соответствующие решения. Однако сейчас этот период заканчивается.

Киев. 12 июля. УНИАН. В нынешнем политическом сезоне с закрытием очередной сессии парламента в Украине завершается "штрафной круг истории", в который государство попало после Революции достоинства.

Об этом политолог, председатель Платформы «Единый координационный центр» Олег Саакян заявил в ходе экспертного обсуждения на тему: «Новый общественный договор в Украине - стратегический и текущий контекст», которое состоялось в УНИАН.

"Этот политический сезон завершается очень интересной вещью. Фактически, я бы ее назвал, если упростить, как завершение межсезонье. Мы попали в некое межвременье после Революции достоинства. Можно назвать его "штрафной круг истории", который можно сравнить со штрафным кругом в биатлоне, когда ты промахнулся и идешь обратно на один и тот же круг для того, чтобы вернуться на свою же орбиту и выполнить ту задачу, которую не выполнил. Так вот, мне кажется, что этот период завершился", - добавил Саакян.

Как уточнил политолог, после Евромайдана Украина фактически шла путем имитации, когда государство в том виде, в котором оно существует, является недееспособным.

"Так выглядели государственные институты, политики все эти годы, когда фактически общество требовало изменений и декларировало, что оно готово жить иначе, а политики потом это заворачивали в реформы", - добавил Саакян.

В частности, он отметил, что невозможность назначить новый состав Центральной избирательной комиссии за последние четыре года демонстрирует отсутствие коалиции, которая может принять это решение.

"Ситуация с ЦИК - это просто актуально. А также у нас по правительству та же самая ситуация, по министерствам. Та же ситуация по государственным службам. Та же ситуация в любом вопросе. Касаемся какой-то кризисной точки, точки ресурса - государство сразу показывает нам, что оно не способно это решить. оно пытается имитировать решение", - пояснил председатель Платформы «Единый координационный центр».

По его словам, в такой ситуации перед политиками стоит выбор: либо "нелепо бежать, спотыкаясь, распродавая все то, что есть на тебе, для того, чтобы обзавестись ресурсом, или действительно задать тренд, по которому пойдут люди. То есть проявить лидерство".

"Очевидно, что окно возможностей для этого лидерства возможно только через выборы", - считает Саакян.

Он отметил, что политики при подготовке к предстоящим выборам должны предлагать проекты системных изменений.

"Важно, что эти выборы уже сейчас начинают идти под брендом системных изменений, завершения этого межсезонья. И задача нового тренда - новые ответы на те вызовы, которые игнорировались долгое время", - сказал политолог.

При этом Саакян подчеркнул, что сейчас не только лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко декларирует этот тренд с инициированным «Новым курсом Украины».

"Она - единственная, кто отказался от того, что "Я вам расскажу, как жить всем" на то, что "Я послушаю вас всех, как нам жить всем вместе". В этом, мне кажется, ее знаковость в этой предвыборной гонке", - пояснил он.

"Когда мы говорим об общественном договоре, то это составляющая институциональная как формальная, так и неформальная, этическая. И именно поэтому ее нужно воспринимать не просто как бумажку или какую-то формальную норму. Она должна вылиться в Конституцию. Действительно, сейчас работает группа, группа экспертов. Причем, действительно, это результат инициированного процесса Юлией Владимировной Тимошенко как на форуме, так и в рабочих группах", - добавил Саакян.

Также блогер, публицист Михаил Чаплыга подчеркнул, что Тимошенко "изменила парадигму политического дискурса в Украине" и поставила вопрос о принципах и идеалах, на которых украинский народ хотел бы основать собственное государство, а не иметь дарованную посткоммунистической Верховной Радой Конституцию.

"Понравилось то, что впервые политический лидер такого масштаба отказалась от узурпации этого права, и она стала только модератором процесса, отдав все это в руки экспертов ... И началась экспертная и профессиональная дискуссия относительно нового общественного договора", - сказал он.

В свою очередь эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко отметил, что, инициировав «Новый курс Украины», Тимошенко бросила вызов сначала украинской общественности и интеллектуалам и в последнюю очередь - украинским политикам.

"Она ставит вопрос о переорганизации государственно-общественных отношений. Если общественность, интеллектуальная среда на этот вызов откликнулось, то если говорить о политиках ... на уровне интеллектуальном пока мы не увидели такого ответа", - сказал он.

Вместе с тем Саакян отметил, что, если другие политики предложат Украине свои предложения или присоединятся к имплементации предложений гражданского общества, то увеличивается шанс на то, что общество может после выборов получить другую Украину с другими правилами сосуществования.

В экспертном обсуждении приняли участие: политолог, председатель Платформы «Единый координационный центр» Олег Саакян, эксперт по локальному экономическому развитию и соучредитель Платформы «Единый координационный центр» Руслан Ригованов; эксперт по инновационной политике и соучредитель экспертной платформы Foundation for Future Алексей Жмеренецкий, публицист, эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, блогер, публицист Михаил Чаплыга.

Как сообщал УНИАН, 15 июня в Киеве по инициативе Тимошенко состоялся всеукраинский форум «Новый курс Украины».

Тимошенко считает, что между государством и обществом должен быть заключен новый общественный договор - новая Конституция, чтобы граждане, наконец, получили реальные возможности для управления государством.

Среди новаций «Нового курса Украины»: парламентская форма правления канцлеровского типа, всенародное избрание парламентского большинства и канцлера, новая система выборов в парламент в два тура, законодательно закрепленные контролирующие функции оппозиции, создание новой контролирующей ветви, независимой от власти, - Национальной ассамблеи самоуправления власти, предоставление гражданам права законодательной инициативы и пр.

Тимошенко уверена, что алгоритм коллективной работы над новым общественным договором должен быть таким: специалисты из разных сфер деятельности должны специальной платформе предложить свое видение, затем этот проект анализируют эксперты, дальше документ отдается на анализ специальному органу - конституанте, которая и готовит окончательную версию новой Конституции, которая выносится на принятие всенародным референдумом.