В Украине массово не исполняются решения национальных судов и ЕСПЧ - Украинский Хельсинский союз

Киев. 8 декабря. УНИАН. В Украине массово не исполняются как решения национальных судов, так и и Европейского суда по правам человека.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил программный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк.

По словам эксперта, в Украине не исполняется до 95% решений Европейского суда по правам человека и почти 70% - национальных судов.

Щербатюк видит несколько причин этого: неэффективная работа Государственной исполнительной службы; отсутствие в обществе культуры исполнения судебных решений, сопротивление государства исполнению судебных решений, в которых оно проиграло.

Также Щербатюк рассказал, что значительная часть "социальных" решений не исполняется из-за отсутствия средств: "Есть много решений, касающихся бюджета. Это - социальные выплаты, которые не обеспечены финансово, однако задекларированы законодательно. Здесь мы имеем проблему отсутствия средств в бюджете для исполнения решений судов".

Выход из ситуации эксперт видит в создании института частных судебных исполнителей, в изменении законодательства с тем, чтобы сделать невозможным в будущем появление "однотипных" решений ЕСПЧ, которые продуктируются судом из-за несовершенства национального законодательства, в отмене моратория на продажу имущества госпредприятий, а также в отмене тех соцвиплат, на которые у государства нет средств в любом случае.

"Во многих странах есть частные судебные исполнители. Например, в Польше, странах Балтии. Однако внедрять такой институт нужно вместе с реформированием судебной системы, поскольку никто не будет исполнять несправедливые судебные решения. Что же касается исполнения "социальных" законов, то 20 лет государство себя позиционировало как мегасоциальное, но выполнять обещания не собиралась. Необходимо избавляться от нынешней социальной нагрузки на государство", отметил Щербатюк.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/53153