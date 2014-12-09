Киев. 9 декабря. УНИАН. Transparency Intenational начала в Украине просветительскую кампанию «Разоблачать коррупцию не стыдно!», направленную на защиту обличителей коррупции.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН руководитель департамента коммуникации Transparency Intenational Украины Ольга Тимченко.

«Мы в Украине начинаем кампанию «Разоблачать коррупцию не стыдно!», потому что в нашей стране до сих пор жив стереотип, что сообщать, информировать о коррупции - это стыдно», - сказала она.

По словам Тимченко, опыт стран, которые преодолели бытовое взяточничество, свидетельствует о том, что преодолеть его можно, только начав обличать и информировать о коррупции.

Тимченко сообщила, что просветительская кампания «Разоблачать коррупцию не стыдно!» предусматривает донесение до людей соответствующего месседжа, после чего начнется работа в просветительско-правозащитной сфере.

Как сказала Тимченко, сейчас идет тендер для креативных рекламных агентств по созданию социальной рекламы «Разоблачать коррупцию не стыдно!». После Нового года будут выбраны лучшие предложения. «Это будет внешняя реклама, которая будет находиться в Киеве, возможно, это будет какая-то реклама в Интернете», - добавила Тимченко.

Она также сообщила, что уже разработаны советы об эффективном информировании и инструментах для выявления коррупции. Они доступны на сайте: www.anticorruption.in.ua

В будущем, отметила Тимченко, планируется создание онлайн-платформы, возможно, это будет приложение к телефону, где человек сможет по стандарту писать обращение и сразу отправлять его на многие адреса - в Генпрокуратуру, СБУ, руководству фирмы, о которой хочет сообщить.

Кроме того, планируется провести серию просветительских семинаров, где всех желающих будут обучать разоблачению коррупции. «Мы будем помогать тем людям, которые уже разоблачили коррупцию, и просим к нам обращаться. У нас есть юристы, которые могут их защитить, у нас есть возможность привлечь внимание медиа, и если этот процесс будет публичным, то можно рассчитывать на то, что прецедент будет создан», - отметила Тимченко.

Она напомнила, что в Украине недавно принят пакет антикоррупционных законов, один из которых регулирует защиту обличителей коррупции.

В свою очередь исполнительный директор Transparency Intenational Украины Алексей Хмара заявил, что проблема информирования о коррупционных преступлениях актуальна для всего мира.

По словам Хмары, в США за последние 5 лет количество открытых дел против коррупционеров возросло втрое, а общий размер выплаченного вознаграждения обличителям увеличился в 5 раз.

Хмара отметил, что для решения проблемы коррупции в Украине недостаточно новых законов о борьбе с коррупцией. «Несмотря на новые антикоррупционные законы, которые регулируют права и защиту обличителей, люди до сих пор не знают о том, как на самом деле сообщать о преступлении и куда, какую именно защиту гарантирует им государство», - сказал он.

Как подчеркнул Хмара, в Украине в обличителям коррупции относятся плохо. «Хуже всего, что в обществе до сих пор существует крайне негативное отношение к факту разоблачения коррупции. Необходимо менять сознание граждан и вместе бороться за разоблачение коррупции, ведь коррупция - это всегда преступление», - сказал он.

По словам Хмары, «государство ничего не делает по доброй воле, чтобы коррупции становилось меньше, оно это делает либо под принуждением Майдана, либо международного сообщества».