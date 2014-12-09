В рамках проекта TOYP выберут 10 известных молодых украинцев, которые будут представлять Украину на международном уровне

Киев. 9 декабря. УНИАН. В рамках проекта Ten Outstanding Young Persons (TOYP) в Украине выберут 10 известных молодых украинцев, которые будут представлять нашу страну на Мировом конгрессе международной молодежной палаты JCI в Японии в ноябре 2015 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проекта TOYP в Украине Сергей Калинчук.

По его словам, премия TOYP была учреждена 75 лет назад в США. В Украине конкурс координирует молодежная палата JCI Ukraine.

«В рамках конкурса определяется по одному победителю в 10 номинациях. Они включают в себя основные сферы деятельности современного человека. Проект Ten Outstanding Young Persons (TOYP) - глобальный конкурс и проводится международной молодежной палатой JCI в более чем 100 странах мира. Он полноценно реализует миссию самой организации, которая заключается в создании возможностей для содействия молодым людям в осуществлении позитивных изменений. Цель проекта - гораздо шире, чем определение 10 победителей, и включает в себя, скорее, информирование сообщества о достижениях молодых людей, об их деятельности и о том, как они своими ежедневными действиями решают проблемы человечества», - сказал Калинчук.

Он отметил, что свои анкеты на участие в конкурсе уже подали более 80 человек.

«Когда мы планировали конкурс в Украине, то несколько отошли от формата, который предлагался организацией на глобальном уровне, и одно из наших нововведений - проведение открытого всеукраинского отбора. Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт и заполнить анкету, которая довольно проста... Второе нововведение, которое введено в украинском конкурсе, - просьба к номинантам загружать видео. Я думаю, что все согласятся с тем, что ни один текст не сможет так быстро и достоверно показать настоящие эмоции человека, продемонстрировать его достижения, как его персональное видеообращение или видеосюжет о нем. При этом не имеет значения, насколько качественным является это видео, и мы не выдвигаем критериев качества. Главное, чтобы это было откровенно и чтобы человек сам рассказывал о своих достижениях каким-то образом, вдохновляя других людей своим примером», - сказал Калиничук.

Конкурс проходит в 10 номинациях: политика, бизнес, наука, культура, экология, мир и права человека, волонтерская деятельность, научно-технические разработки, достижения в области медицины и личный прорыв.

Всеукраинской отбор продлится до 15 января 2015 года. Участие в конкурсе могут принять лица в возрасте от 18 до 40 лет, которые постоянно проживают на территории Украины.

На втором этапе конкурса, по словам Калинчука, компетентное жюри выберет по три номинанта и определит среди них одного победителя в каждой из 10 категорий. Церемония награждения победителей состоится в феврале 2015 года.

«Главным призом конкурса должна стать поездка в Японию на мировой конгресс JCI в ноябре 2015 года. Это будет знаменательное событие для самой организации, потому что она будет праздновать столетие. По предварительным оценкам, Всемирный конгресс соберет около 10 тыс. участников из разных стран мира. Для номинантов это будет уникальная возможность познакомиться с интересными людьми, обменяться опытом, приобщиться к каким-то международным проектам. И самое главное, мы надеемся, что номинанты из Украины войдут также в число 10 победителей глобального конкурса TOYP», - добавил он.

В свою очередь, партнер проекта по концепции награждения Картына Неклева подчеркнул, что церемония награждения победителей будет достаточно красивой. «Надеемся, это будет выглядеть так, как мы, скажем, делали премии в США или Токио, и это будет интересно и запомнится», - сказал он.

Как отметила пиар-куратор проекта Килина Бишер, TOYP - это премия, которой награждают не тех, кто известен на весь мир. «Ею награждают тех, кто в перспективе таким станет. В Украине есть одна традиция, которую мы хотели изменить. Как правило, мы очень ценим тех, кто приобретает хороший опыт за рубежом, признание, а затем возвращается сюда, но важно поддерживать тех, кто в такие нелегкие времена решил сознательно остаться в Украине и изменять свою сферу к лучшему... Современное государство просто невозможно без интеллекта, талантов и изобретений», - сказала Бишер.