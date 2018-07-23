Медицинское сообщество инициирует введение надлежащего правового регулирования сферы вспомогательных репродуктивных технологий в Украине (фото, видео)

Украинской ассоциацией репродуктивной медицины совместно с представителями профильных комитетов Верховной Рады и Министерства здравоохранения с этой целью подготовлен проект закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях».

Киев. 23 июля. УНИАН. Украинской ассоциацией репродуктивной медицины совместно с представителями профильных комитетов Верховной Рады и Министерства здравоохранения подготовлен проект закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях» с целью инициирования надлежащего правового регулирования сферы вспомогательных репродуктивных технологий.

Об этом заявили на пресс-конференции в УНИАН доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Буковинского государственного медицинского университета, президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины, лауреат Государственной премии Украины Александр Юзько; кандидат медицинских наук, директор клиники репродуктивной медицины «Надежда», лауреат Государственной премии Украины, вице-президент УАРМ Валерий Зукин; адвокат, руководитель «Адвокатского бюро Елены Бабич» по специализации «Медицинское право» Елена Бабич.

По их словам, законодательство, регламентирующее сферу вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в Украине, в том числе суррогатное материнство, вполне удовлетворительное, а главная проблема заключается в невыполнении действующих требований нормативно-правовых актов.

«Я считаю, что подавляющее большинство наших клиник законопослушны ... Мое твердое убеждение - не запрет, не ограничение, не урезание возможностей, а правовая профилактическая работа и динамичное развитие должно быть основой нашей работы», - сказал Юзько.

«По вопросу, который последнюю неделю так активно обсуждается, - суррогатного материнства ... Суррогатное материнство в Украине не является доминирующим в работе клиник, а занимает в работе подавляющего большинства клиник последнее место ... Действующее законодательство, регламентирующее сферу вспомогательных репродуктивных технологий, в частности суррогатное материнство, не является совершенным, но вполне удовлетворительное», - сказал он.

Однако, по его словам, не все учреждения здравоохранения, которые применяют ВРТ, соблюдают нормы действующего законодательства и приказы Минздрава.

«По нашему мнению, проблема, прежде всего, заключается не в несовершенном законодательстве, а в невыполнении существующих требований нормативно-правовых актов Украины или в неправильной их интерпретации. Украинская ассоциация репродуктивной медицины отмечает, что недопустимо использование учреждениями здравоохранения, которые выполняют ВРТ, в программах суррогатного материнства эмбрионов потенциальных родителей, которые не имеют с ними генетического родства. С целью инициирования надлежащего правового регулирования сферы ВРТ Украинская ассоциация репродуктивной медицины совместно с представителями профильных комитетов Верховной Рады и Минздрава подготовили проект закона Украины «О вспомогательных репродуктивных технологиях», - рассказал Юзько.

Также, добавил эксперт, командой УАРМ подготовлен проект изменений в приказ №787 Минздрава Украина от 2013 года «Порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине», которые призваны усовершенствовать действующий порядок применения ВРТ в Украине.

Зукин напомнил, что в 2012 году был представлен законопроект по реализации основных позиций, которые вызвали неурегулированность.

«Этот проект прошел все комитеты Верховной Рады, он был принят ВР 16 октября 2012 года, но 2 ноября на него было наложено вето президента. После этого у нас были определенные попытки этот документ реализовать на уровне закона. Нам это не удалось ... На уровне приказа №787 Минздрава, а также на уровне рекомендаций УАРМ основные положения этого закона были реализованы, однако на уровне подзаконного акта и рекомендаций. Подавляющее большинство украинских клиник эти рекомендации соблюдает, но для того, чтобы это как-то узаконить и объединить, сейчас мы попробуем реализовать это на уровне закона», - заявил он.

«Не наша цель - выяснить, есть ли какие-то правонарушения в клинике, в отношении которой есть обвинения, это дело правоохранительных органов и суда. Но подобные скандалы не идут на пользу позитивному имиджу репродуктивной медицины, и они подрывают доверие пациентов к врачам в целом и доверие к репродуктивной медицине», - добавил Зукин.

Как сообщал УНИАН, 16 июля стало известно, что в Киеве разоблачена репродуктивная клиника, где суррогатные матери рожали детей для вывоза за границу.

По данным полиции, в течение 2011-2018 годов в клинике на основе поддельных справок о генетическом родстве иностранцев записывали родителями новорожденных граждан Украины. На основании этих документов иностранцы вывозили детей за границу как нерезидентов Украины. Затем участники сделки совершали одну из форм торговли людьми - незаконное соглашение, объектом которой являются малолетние дети.

Противоправную деятельность организовал на базе созданной им клиники в области репродуктивной медицины 41-летний иностранец. Полицейские установили личности нескольких сотен суррогатных матерей, пользующихся услугами разоблаченной клиники.

Фото с пресс-конференции в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/80967