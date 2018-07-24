Киев занял 9-е место в десятке лесозаготовительных регионов Украины - исследование Киевского эколого-культурного центра

Согласно исследованию, за последние 15 лет в Киеве было вырублено 6,6% имеющихся в городе лесов.

Киев. 24 июля. УНИАН. Киев занял девятое место в десятке самых лесозаготовительных регионов Украины, обогнав Хмельницкую область, согласно данным исследования Киевского эколого-культурного центра.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"О чем говорит наше исследование? Киев, как ни странно, вошел в десятку самых лесозаготовительных регионов Украины, заняв «почетное» девятое место, обогнав Хмельницкую область и немного уступив Ивано-Франковской области. Как вообще это может быть? В Киеве лесов мало, но он так сильно заготавливает лес, что вошел в десятку наравне с такими областями, как Житомирская, Ривненская, Волынская", - сказал он, подчеркнув, что в Киеве, согласно постановлениям Кабинета министров, не может быть коммерческой рубки леса.

Согласно исследованию центра, в Киеве за последние 15 лет было вырублено 6,6% имеющихся в городе лесов.

"Если возьмем лесопарковое хозяйство Дарница, то мы увидим, что за последние 15 лет в Дарнице было вырублено порядка 830 гектаров, а заповедали (выделили земли под заповедную территорию - УНИАН) всего лишь 103 гектара, что составляет 0,6% от всех лесов в лесопарковом хозяйстве. В Святошине такой показатель составляет 90%", - добавил Борейко.

По его словам, Дарницкое лесопарковое хозяйство выступает против расширения заповедной зоны.

"Это объясняется тем, что под видом санитарной рубки происходит обыкновенная, реальная заготовка леса и его продажа", - сказал директор Киевского эколого-культурного центра.

По словам активиста центра Александра Ярового, нужно, чтобы Киевская государственная городская администрация переписала уставы лесных хозяйств, так как они не соответствуют современным стандартам.

В свою очередь, Борейко отметил, что также нужно, чтобы Кабинет министров, президент обратили внимание на данные вопросы, так как нерешение их может вызвать ужасные экологические последствия.

Как сообщал УНИАН, правительство к середине сентября планирует подготовить отчет о проведенной работе по борьбе с контрабандой леса, объемы которой достигают 6-8 млрд грн в год.

Также Кабинет министров 18 июля поручил Государственной аудиторской службе, Государственной фискальной службе, Национальной полиции, Государственному агентству по вопросам геодезии, картографии и кадастра Украины провести проверки хозяйственной деятельности лесохозяйств Украины относительно контрабанды из нашей страны леса-кругляка.

Согласно докладу британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру, Украина занимает первое место по экспорту контрабандной древесины в страны Европейского Союза, обгоняя страны Африки и Латинской Америки. В докладе отмечается, что, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.