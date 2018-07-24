В ВСК ВР по расследованию сведений о хищении в ВСУ подчеркивают необходимость создания Единой базы имущества и земель обороны

Член Временной следственной комиссии Верховной Рады Павел Кишкар заявляет о «целенаправленном саботаже органов местного самоуправления» и попытках передать земли обороны под застройку.

Киев. 24 июля. УНИАН. Во Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы подчеркивают необходимость создания Единой базы имущества и земель обороны.

Об этом говорилось во время пресс-конференции в УНИАН, посвященной теме земель обороны и жилищного обеспечения военнослужащих.

«Проблема в целом Министерства обороны, оно не знает, сколько у него военных городков. Оно не знает, сколько в управлении, пользовании или собственности находится земли. Оно не знает и не имеет государственных актов на эту землю», - утверждает член ВСК, внефракционный народный депутат Павел Кишкар.

По словам депутата, министр обороны Степан Полторак во время последней встречи поддержал идею создания реестра имущества и земель.

Он высказал мнение, что бесплатное оформление государственных актов без согласования органами местного самоуправления является сейчас «единственным выходом, чтобы оформить эту землю не только на Министерство обороны, но и на другие воинские формирования».

«Сегодня мы видим целенаправленный саботаж органов местного самоуправления ради самообогащение и для того, чтобы украсть эту землю и каким-то образом передать под застройку», - сказал Кишкар.

В то же время, парламентарий отметил имеющиеся уже положительные достижения в работе ВСК, в частности, возвращение земель в Брюховичах (Львов).

В свою очередь экс-советник МО Украины Иван Базарко отметил, что создание электронного учета недвижимого имущества и земель обороны – это «довольно сложный вопрос».

«В 2016 году мы совместно с министром обороны начали эту работу. Она была достаточно эффективна, но столкнулись с тем, что есть довольно большая коррупционная прослойка не по вертикали, а по горизонтали - по системе регистрации - или в квартирно-эксплуатационных органах или в государственных предприятиях Минобороны, или в других структурных подразделениях, которые должны осуществлять также этот учет», - сказал он.

Говоря о работе ВСК ВР, Базарко, в частности, отметил, что «во время командировки в Одессу мы столкнулись с незаконным изъятием 92 га аэродрома «Школьный».

«Не изготовлен ни один кадастровый номер. Я уже не говорю о праве собственности на земельный участок ... Министерство обороны нуждается в государственной и общественной, экспертной помощи, содействи и в регистрации», - отметил он.

Комментируя захват земли аэродрома «Школьный», Базарко добавил, что «есть попытка захвата 92 га, принадлежащих Министерству обороны, со стороны местных властей».

«По предварительной информации, мы слышали о том, что там не только разработали уже документацию для застройки этой территории, а уже даже есть какие-то попытки продавать квартиры», - сказал Базарко.

Кроме того, он заявил, что на побережье Черного моря, не считая временно оккупированных территорий, есть более 10 объектов рекреационного назначения, которые находятся в запущенном состоянии.

«Частично захвачены или используются не по назначению посторонними лицами. То есть, говорится о том, что не только нет регистрации, а нет фактически даже, скажем, учета, или никто не пытается серьезно изучить положение дел на самом деле в этой сфере», - констатировал экс-советник министерства.

Также юрист Центрального аэроклуба Елена Довганич заявила, что на сегодняшний день «Обществом содействия обороне Украины» (ОСО) фактически уничтожается Центральный аэроклуб», который имеет два аэродрома: «Чайка» - самолетный и «Бузова» - планерный.

По ее словам, земли «Чайки» являются «лакомым куском» для застройщиков. Довганич заявляет, что представители ОСО «доводят до банкротства Центральный аэродром».

«Фактически, произошел уже рейдерский захват предприятия этими лицами. Потому что изъяты документы об имуществе, оригиналы, изъяты документы о государственной регистрации, печать, получен доступ к банковским счетам, изъята вся финансово-хозяйственная документация в оригинале. Изъята даже кадровая документация этого предприятия», - сказала она.

Так, по словам Довганич, «фактически, все документы перешли в руки председателя правления или лиц, являющихся членами аппарата».

«Они на сегодняшний день позволяют себе заявлять, что именно они являются собственниками имущества и владельцами Центрального аэроклуба, а не государство», - сказала юрист.

Кишкар высказал мнение, что на это должны обратить внимание Генеральная прокуратура Украины и военная прокуратура, и не допустить изъятия этого земельного участка для застройки.

В то же время, старший научный сотрудник американского военно-стратегического аналитического центра Potomac Foundation, эксперт ВСК ВР Денис Гурак, в частности, высказал мнение, что комиссии необходимо предоставить право проверять сведения по фактам хищения в Вооруженных силах Украины не с 2004, а с 1991 года.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

ВСК должна проверять сведения относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежат МОУ и/или Вооруженным силам и были отчуждены и/или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов, программ в течение 2004-2017 годов; относительно целевого использования средств, направленных на финансирование Минобороны, ВСУ в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития армии.