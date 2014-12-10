Депутат Каплин зарегистрировал в ВР закон, которым предлагается разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием

Киев. 10 декабря. УНИАН. Народный депутат Сергей Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко") зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, которым предлагается разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием, и инициирует создание в парламенте межфракционного объединения "За право на оружие" для продвижения этого документа.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я сегодня инициировал создание в парламенте межфракционного объединения "За право на оружие" для продвижения законопроекта "Об огнестрельном оружии гражданского назначения". Сегодня и завтра я проведу встречу с депутатами, которые, я убежден, изъявят о своем желании быть членами этого объединения", - отметил Каплин.

Он выразил убеждение, что предоставление гражданам права на приобретение, владение, ношение, применение огнестрельного оружия позволит им защитится от произвола власти, снизит криминогенную ситуацию (уровень преступности, как утверждает Каплин, уменьшится на 17-22%) и создаст предпосылки для мобилизации всего украинского общества в случае внешней угрозы стране.

Говоря о деталях законопроекта №1135, народный депутат отметил, что в случае принятия документа, гражданам с 18 лет будет разрешено владеть огнестрельным оружием при условии, что гражданин психически здоровый, не судимый и прошел обучение в лицензированных организациях, которые будут обучать владеть оружием.

В свою очередь исполнительный директор общественной организации "Украинская стрелковая ассоциация" Андрей Хаверчук отметил, что согласно законопроекту предлагается разрешить скрытое ношение как короткоствольного, так и автоматического (кроме пулеметов), огнестрельного оружия, применение его в целях самозащиты.

"Законопроект предусматривает право на покупку любого огнестрельного оружия, нарезного, гладкоствольного, кроме пулеметов. То есть, это фактически весь спектр оружия: от пистолетов и ружей до автоматических карабинов. Предусмотрено право на скрытое ношение такого оружия", - сообщил Хаверчук.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/ukr/themes/53199