Под Саур-Могилой и Иловайском в августе погибли свыше 1 тысячи бойцов - Семенченко

Киев. 10 декабря. УНИАН. Народный депутат от партии «Объединение «Самопомич», командир отдельного батальона специального назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины Семен Семенченко заявляет, что под Саур-Могилой и Иловайском в Донецкой области в августе погибли свыше 1 тысячи украинских бойцов.

Об этом Семенченко сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Расследование трагедии под Иловайском и другие резонансные события в зоне АТО. Планы и задачи Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны».

«Прошло больше 100 дней (после Иловайской трагедии). С тех пор больше 600 наших товарищей находятся в плену. Под Саур-Могилой и Иловайском погибли больше одной тысячи наших побратимов», - сказал Семенченко.