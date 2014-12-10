Киев. 10 декабря. УНИАН. В Украине создана общественная организация «Всеукраинское батальонное братство» (ВББ).

Об этом заместитель председателя ОО «Всеукраинское батальонное братство» Константин Ильченко сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Бойцы воюющих батальонов, независимые журналисты, волонтеры и активисты создали общественную организацию «Всеукраинское батальонное братство» с целью наведения порядка в зоне АТО», - заявил Ильченко.

По его словам, первоочередной задачей организации является обеспечение контроля за действиями властей через создание эффективного инструмента общественного влияния на власть.

«ВББ» будет защищать социальные и политические права всех участников войны, в том числе волонтеров и независимых журналистов», - сказал он.

ИІльченко также отметил, что «ВББ» приложит все усилия, чтобы дать властям шанс мирным, цивилизованным путем начать формирование нового, справедливого общества, в котором не будет места тем, кто последние десятилетия унижал народ.

«ОО «Всеукраинское батальонное братство» должно стать колыбелью новой, моральной политической элиты, способной служить народу Украины, а не на потребу собственным интересам», - сказал Ильченко.

Председатель ОО «Всеукраинское батальонное братство» Вячеслав Фурса заявил, что «ВББ» готово организовать круглый стол между руководством государства и представителями низовой армейской общественности в ближайшее время для обсуждения кадровых решений армии.

«Мы считаем, что кадровые решения должны обсуждаться с теми, кто непосредственно защищает Украину с оружием в руках, тогда солдаты будут доверять своим командирам», - сказал Фурса.

Он также отметил, что организация считает необходимым, чтобы представители воюющих в АТО батальонов в качестве наблюдателей были представлены в СНБО и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.