За время действия закона об изменениях в паспортной сфере ключевые проблемы не решены, а гражданам не стало удобнее получать паспорта - эксперты

Эксперты предлагают соответствующие законодательные изменения с целью решения существующих проблем.

Киев. 25 июля. УНИАН. За время действия закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» ключевые проблемы остаются нерешенными, а гражданам не стало удобнее получать паспорта.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН на тему «Два года паспортной реформы: проблемы без решения?» рассказали эксперты.

Спикеры рассказали об изменениях в паспортной сфере и ключевых проблемах, вызванных законом. Среди топ-проблем, в частности, легализация деятельности государственного предприятия «Документ» в сфере паспортных документов, введение паспортов исключительно в форме карточки с бесконтактным электронным носителем и бумажной справкой, дальнейшее отсутствие четкого перечня документов для получения паспортов, что приводит к проблемам для граждан, и в том числе - внутренне перемещенных лиц.

Член правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук обратил внимание, что плата за внутренние и внешние паспорта непрозрачна, ибо включает несколько отдельных составляющих. Их определяет Кабинет министров и полиграфкомбинат «Украина». «Это типичный ручной режим. Этой непрозрачностью пользуются в ГП «Документ» (предприятие в сфере управления Государственной миграционной службы), которое дополнительно незаконно взимает еще по 400 грн на каждом загранпаспорте», - отметил эксперт.

Он подчеркнул также, что есть проблема и с цифровыми чипами, ведь новый паспорт гражданина Украины, который имеет вид карточки, должен содержать «цифровой чип» (БЕН) - а это делает паспорт существенно дороже. «Чтобы принять заявку для изготовления такого документа, нужно иметь специальное оборудование и защищенные каналы связи. Это означает, что мест, где можно заказать такой паспорт, существенно меньше, чем могло бы быть, - акцентирует Тимощук. - При этом такой паспорт не используется для безвизовых поездок в ЕС. А для получения услуг онлайн в цивилизованном мире отдают предпочтение уже не цифровой подписи, а другим средствам цифровой идентификации».

Заместитель главного редактора «Громадського радіо», участница движения «Стоп цензуре!» Наталья Соколенко со своей стороны пояснила, что при заказе услуги без бумажной справки о регистрации места проживания в большинстве государственных или частных учреждений не примут только один паспорт в форме карточки.

«Информацию о месте жительства не наносят на пластиковую поверхность карточного паспорта, она только - в чипе. Чтобы считать с него информацию, требуется специальное оборудование, а его везде не хватает. И такая справка размером А4 крайне неудобна», - пояснила Соколенко.

Относительно перечня документов, необходимых для получения внутреннего и заграничного паспортов, он, по словам экспертов, урегулирован только на подзаконном уровне. Его нет в законе, а это на практике создает гражданам проблемы. Эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Школьный объяснил, что особенно уязвимыми являются внутренне перемещенные лица - от них требуют много других документов, которые все остальные граждане предоставлять не обязаны.

«Именно поэтому мы разработали законопроект, чтобы решить все острые проблемы паспортной сферы. Мы уже его направили в Министерство внутренних дел и ГМС», - сказал Школьный.

Эксперт рассказал, что в законопроекте предлагается сумму платы за внутренний / заграничный паспорт определить как единый платеж и закрепить в законе; каждому заказчику ID-карты предоставить право заказать документ с чипом или без; предусмотреть для граждан еще одну возможность выбора - заказать паспорт гражданина с информацией о месте проживания на пластиковой поверхности карты, или же без нее; законом определить исчерпывающий перечень документов для получения паспорта; предоставить ГП «Документ» статус субъекта, аналогичный аккредитованных субъектов в сферах государственной регистрации недвижимости и бизнеса и т.п.