Адвокат экс-футболиста киевского «Динамо» Гусева обвинил другого экс-игрока клуба Ващука в мошенничестве в особо крупном размере (фото, видео)

Защитник заявил, что еще в 2008 году Владислав Ващук одолжил у своего друга и одноклубника Олега Гусева 60 тыс. долларов США и с тех пор вернул только 10 тысяч.

Киев. 26 июля. УНИАН. Адвокат экс-футболиста киевского «Динамо» Олега Гусева обвинил другого экс-игрока клуба Владислава Ващука в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом адвокат легенды украинского футбола Олега Гусева - Юрий Лещенко и глава Всеукраинского фонда защиты футболистов и тренеров Олег Печёрный заявили на пресс-конференции в УНИАН.

"Сегодня мы хотим довести до сведения общественности ситуацию с весьма щекотливым делом. Два друга и экс-одноклубника Олег Гусев и Владислав Ващук попали в весьма пикантную ситуацию. Ващук одолжил у своего товарища крупную сумму денег и не возвращает средства. На протяжении долгого времени Ващук обещал Гусеву вернуть всю сумму долга. А когда Гусев, в итоге, попросил написать расписку, Ващук отказался. В итоге, было возбуждено уголовное дело, есть свидетели - шесть человек, в том числе сотрудники банка, которые подтвердили выдачу денег Ващуку. Тем не менее, несмотря на практически расследованное преступление, в прокуратуре Киева отказываются предъявлять обвинения Ващуку», - сказал Печёрный.

В свою очередь Лещенко сообщил подробности ситуации.

"Еще в 2008 году Ващук одолжил у Гусева 60 тыс. долларов США, как он пояснил, "на развитие бизнеса". По его словам, одолжил буквально "на пару месяцев". После этого в отношениях друзей долгое время ничего не менялось. Где-то раз в полгода Гусев звонил Ващуку, тот подтверждал, что все помнит и обещал, что вернет деньги. Со временем он вернул 10 тыс. долларов из этой суммы. А когда в конце 2017 года Гусев попросил Ващука написать расписку, тот отказался. И с тех пор он не признает даже сам факт того, что должен какие-либо деньги Гусеву", - сказал адвокат.

Он добавил, что Ващук получал эти деньги лично из рук работника банка. Оба футболиста были VIP-клиентами одного и того же финансового учреждения. Обоих хорошо знают сотрудники банка. И по просьбе Гусева, сделанной в форме телефонного звонка в банк, менеджер выдал Ващуку деньги. Самого Гусева в этот момент в банке не было.

Печёрный высказал мнение, что прокуратура не предъявляет обвинения Ващуку, поскольку имеет место коррупционная составляющая.

"Почему прокуратура Киева отказывается предъявлять обвинения Ващуку? Дело в том, что Ващук является кумом президента ФФУ и главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко. Здесь прослеживаются явные признаки коррупции. Правоохранительные органы просто "тормозят" дело. Ссылаются на то, что нужно провести очную ставку между Гусевым и Ващуком. Разумеется, Ващук и его адвокат всячески затягивают процесс. Переносят очную ставку каждый раз на более поздний срок. Конечно, эта ситуация возмутит любого нормального человека. Мы живем, вроде бы, в правовом демократическом государстве. А на самом деле получается, что даже дело с участием двух авторитетных людей, звезд футбола, участников чемпионата мира-2006 не можем расследовать до конца. Что тогда уже говорить про рядовых граждан Украины с их проблемами...", - сказал он.

Кроме того, Печёрный заявил, что в Федерации футбола якобы просили профильных журналистов не приходить на эту пресс-конференцию.

"В зале сегодня очень мало людей. У меня есть информация о том, что люди, причастные к ФФУ, устроили своеобразный троллинг. Обзванивали журналистов и просили не приходить в УНИАН на пресс-конференцию Печёрного и Лещенко. Эти люди зависят от ФФУ, их берут в пресс-пул на выездные матчи сборной Украины за средства федерации. Это элементарное безобразие", - добавил Печёрный.

В свою очередь адвокат добавил, что, если Ващуку будет официально предъявлено обвинение, и дело все-таки будет доведено до суда, то экс-футболисту грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения.

Печёрный призвал генпрокурора Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова обязать прокуратуру Киева предъявить обвинение Ващуку.

"Обращаюсь к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием немедленно обязать прокуратуру Киева предъявить обвинение Ващуку. На лицо все признаки состава тяжкого преступления", - подытожил он.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/81007