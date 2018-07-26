Компания «Криденс» подверглась рейдерской атаке при содействии недобросовестных регистраторов – инвестор компании (фото, видео)

Компания «Криденс» подверглась рейдерской атаке при содействии недобросовестных регистраторов – инвестор компании

Как пояснил директор «Криденс» Игорь Чопенко, компания приобрела офисные помещения в Печерском районе Киева, но в связи с рейдерством даже не смогла начать возвращать вложенные инвестиции.

Киев. 26 июля. УНИАН. Киевская девелоперская компания с иностранными инвестициями «Криденс» подверглась рейдерской атаке при содействии недобросовестных регистраторов и просит правоохранительные органы защитить их права.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в УНИАН представитель иностранного инвестора - компании Tarliger Limited Виктор Чопенко.

По его словам, без ведома инвесторов и директора компании «Криденс» было отчуждено их имущество с помощью недобросовестного госрегистратора.

«Любая страна защищает иностранные инвестиции для развития экономики. Но сейчас у меня большие сомнения в инвестиционной привлекательности Украины, ведь регистратор, который зарегистрирован в сельсовете Житомирской области, по-черному меняет собственника в компании с иностранным инвестором. Поэтому, о каких инвестициях идет речь, если за один день регистратор, которого невозможно контролировать, может перерегистрировать законного владельца на каких-то бандитов и махинаторов», - заявил Чопенко.

Как пояснил директор компании «Криденс» Игорь Чопенко, присутствовавший на пресс-конференции, его компания приобрела офисные помещения в Печерском районе города Киева, а именно два этажа офисного здания на этапе строительства, но в связи с рейдерством даже не смогла вернуть вложенные инвестиции.

«После сдачи его в эксплуатацию сделали ремонты и набрали арендаторов. Самым первым стало дипломатическое посольство Государства Израиль. Мы вложили деньги и хотим начать возвращать наши инвестиции. Однако, в один момент мы узнаем, что из нашей компании вышвырнули иностранного инвестора Tarliger Limited, вышвырнули меня как директора, и мы не можем распоряжаться имуществом», - отметил он.

Чопенко сообщил, что компания уже обратилась в правоохранительные органы, в Министерство юстиции, которое отвечает за действия госрегистраторов, во многие дипломатические представительства, в том числе к послу Израиля, Кипра и к бизнес-омбудсмену, а также к премьер-министру Украины, первому вице-премьеру Степану Кубиву.

«Надеюсь, что правоохранительные органы дадут оценку и вернут собственность законному владельцу», - сказал он.

Старший партнер юридической компании PLP Law Group Андрей Попко, присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что рейдерскую атаку на компанию «Криденс» совершает юрлицо «Афина».

«Конечными бенефициарами этой компании являются два гражданина Украины. Также, они являются собственниками более 5 юрлиц. После того, как мы узнали, кто стоит за этим, мы натолкнулись на аналогичную схему, по которой они также забрали право собственности…Мы можем сказать точно, что этих лиц до 9 июля этого года никто из нас не знал», - отметил он.

По словам Андрея Попко, после того, как стало известно о рейдерском захвате компании, обратились во все инстанции, но единственная действенная реакция была только со стороны бизнес-омбудсмена. «Он сделал свое образение в Минюст. Однако, пока реакции нет», - добавил он.

Как сообщил во время пресс-конференции адвокат юридической компании «Фомин и партнеры» Денис Фомин, помимо прочего, обратились в суд о наложении ареста на имущество, однако он отказался это делать.

«Рейдерам не так интересны корпоративные права, как имущество. На сегодняшний момент у них есть все возможности продать имущество компании «Криденс». В связи с этим могут пострадать еще и лица, которые купят это имущество. Поэтому, мы обратились с заявлением о наложении ареста на это имущество, но суд почему-то отказал. Он считает, что имущество еще не выбыло из собственности предприятия и нет оснований его арестовывать», - отметил адвокат.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81014