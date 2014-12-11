В Украине создали ОО «Трудовые инициативы» для предоставления правовой помощи в сфере защиты трудовых прав

Киев. 11 декабря. УНИАН. В Украине создана общественная организация «Трудовые инициативы», которая будет предоставлять бесплатные консультации в сфере защиты трудовых прав.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила менеджер по коммуникациям ОО «Трудовые инициативы» Инна Машек.

В частности, по ее словам, государство имеет искаженное представление о проблемах, существующих в сфере занятости населения, и не в состоянии обеспечить осуществление эффективной государственной политики в этом направлении. Машек также подчеркнула то, что действия государственных органов, которые должны защищать трудовые права украинцев, довольно часто не являются системными и эффективными.

«Государство не создало надлежащих условий для обеспечения деятельности профсоюзов и защиты их прав. Ситуация, к сожалению, может еще более осложниться, поскольку 12 ноября Минсоцполитики обнародовало проект Трудового кодекса, который содержит ряд антисоциальных норм, существенно ограничивающих права работника. Для того, чтобы как-то помочь украинцам в этой непростой ситуации и защитить права, мы решили создать общественную организацию «Трудовые инициативы», которая будет предоставлять бесплатные консультации в сфере защиты трудовых прав», - заявила она.

В свою очередь юрист ОО «Трудовые инициативы» Елена Михальченко отметила, что уровень правосознания граждан чрезвычайно низкий и большинство не знает механизма защиты своих прав и не умеет ими пользоваться. «Ситуацию ухудшает и то, что люди не доверяют судам. Они боятся потерять работу и не готовы противостоять произволу работодателей. Поэтому возникла такая идея - создать общественную организацию. Главным направлением нашей деятельности является предоставление правовой помощи по вопросам, которые касаются нарушения трудовых прав, а именно: права на труд, на оплату труда, на отдых, помощь по безработице, на объединение в профессиональные союзы и тому подобное», - сказала она.

Михальченко также отметила, что на протяжении месяца «Трудовые инициативы» получили более 100 обращений от украинцев. «Наибольшее количество нарушений, по поводу которых к нам обращаются работники, – это, бесспорно, невыплата заработной платы или несвоевременная ее выплата. Здесь я хотела бы отметить, что механизмы возвращения этой заработной платы есть и ими необходимо пользоваться. Самым действенным способом является суд. Работник не ограничен во времени относительно обращения в суд, а также за эти исковые заявления не нужно платить судебный сбор. К нам также очень часто обращаются по таким вопросам, как незаконные увольнения или отказ в официальном трудоустройстве, получение зарплаты частично или полностью в конверте. Мы очень внимательно рассматриваем каждое обращение, предоставляем бесплатные консультации, а также помогаем оформлять заявления, жалобы, подавать иски в суд. Также мы консультируем по вопросу создания представительских органов для защиты своих прав и помогаем защищать свои права на международной арене. То есть подавать заявления в Международную организацию труда и ЕСПЧ», - рассказала она, отметив, что, кроме этого, организация организует и проводит соответствующие тренинги и семинары и сотрудничает с государственными и не государственными организациями и учреждениями с целью решения социальных проблем.

В свою очередь программный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк подчеркнул, что УХСПЧ также имеет свою сеть приемных и сталкивается с аналогичными проблемами. «Понятно, что наши приемные более общие и сталкиваются с большим количеством других вопросов, которые касаются защиты прав человека, но трудовые права – немало значимая часть таких обращений. То есть, где-то десятая часть обращений в наши приемные, которые находятся по всей территории Украины, – касаются именно трудовых прав: относительно задолженности, увольнения, различные моменты деятельности профсоюзов», - сказал он.