В Киеве презентовали авторский фильм про проблемы законности и эффективности использования недвижимого имущества и земель обороны (видео)

В 28-минутном авторском видео, в частности, представлены истории с нарушениями во время реконструкции казармы под 80-квартирный жилой дом в Одессе и о строительстве на незаконно захваченной территории в военном городке Львова.

Киев. 30 июля. УНИАН. В Киеве представили авторские видео, в котором отражен проблемный срез в части законности и эффективности использования недвижимого имущества и земель обороны как фактора, существенно затрудняющего движение Украины в НАТО.

Соответствующее видео во время пресс-конференции в УНИАН представили кандидат наук по государственному управлению и докторант Иван Базарко, а также экс-советник Министерства обороны Украины Руслан Тростинский.

В частности, на видео представлены нарушения реконструкции казармы под 80-квартирный жилой дом в г. Одессе на ул. Фонтанная дорога, 14.

По словам Тростинского на этот объект, который находится в ужасном состоянии, уже потрачено 28 млн грн из запланированных 36 млн грн. "Если обобщить и охарактеризовать данный объект, то это - отражение общего состояния квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил", - отметил он.

В то же время на видео представлена история о строительстве на самозахваченной территории в военном городке №1 в г. Львове по адресу Княгини Ольги, 1-5.

"Фирма "Львивська мрия", общество с ограниченной ответственностью, самовольно захватила территорию размером около 6,2 гектара и начала на нем строительство, не имея на это никакого разрешения, не имея на это никаких правовых оснований", - подчеркнул Тростинский.

Продолжительность фильма - 28 минут.

В свою очередь, Базарко пообещал, что это видео "будет дорабатываться и конкретизироваться".

Также он отметил, что решение проблемы законности и эффективности использования недвижимого имущества и земель обороны является "одной из важных ступенек на пути к НАТО".

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

ВСК должна проверять сведения относительно обоснованности размера компенсации стоимости земельных участков, которые принадлежали МОУ и/или Вооруженным силам и были отчуждены и/или переданы под застройку в рамках реализации инвестиционных проектов, программ в течение 2004-2017 лет: о целевом использовании средств, направленных на финансирование Минобороны, ВСУ, в частности, в части выполнения программ повышения обороноспособности и безопасности государства и программ развития армии.

24 июля внефракционный народный депутат и член ВСК Павел Кишкар на пресс-конференции в УНИАН утверждал, что проблемой Минобороны является то, что оно не знает, сколько у него военных городков, а также сколько находится земли в управлении, пользовании или собственности.

Старший научный сотрудник американского военно-стратегического аналитического центра Potomac Foundation, эксперт ВСК ВР Денис Гурак высказал мнение, что комиссии необходимо предоставить право проверять сведения по фактам хищения в Вооруженных силах Украины не с 2004, а с 1991 года.