В Харькове 5 августа стартует велопробег "Вижу! Могу! Помогу!" на тандемах с участием зрячих и незрячих людей (видео)

Будет преодолено более тысячи километров, велопробег завершится в Херсоне в День независимости.

Киев. 2 августа. УНИАН. 5 августа из Харькова начнется велопробег "Вижу! Могу! Помогу!" на тандемах с участием зрячих и незрячих людей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор велопробега Виктория Лучка.

Она отметила, что с 5 по 24 августа участники велопробега "Вижу! Могу! Помогу!" проедут более 20 городов и преодолеют более тысячи километров: из Харькова через Полтаву (8 августа), Днепр (12-13 августа), Запорожье (14-15 августа) в Херсон, где 24 августа состоится финиш.

По словам координатора, организаторы велопробега, к которому привлечено около 50 участников, хотели «показать, что люди с инвалидностью являются независимыми и они могут быть активными в обществе».

Лучка сообщила, что такой велопробег проходит уже четвертый год подряд, и за это время количество участников увеличилось втрое. По ее словам, в этом году велопробег проходит в память украинца Николая Пеха, который, будучи незрячим с рождения, сумел достичь чрезвычайных успехов - получил образование в сфере международных отношений как в Украине, так и в США, Канаде и Великобритании, работал и преподавал, а также создавал возможности для самореализации зрячих и незрячих молодых людей по всей Украине. «Этот велопробег на велосипедах-тандемах - это та его мечта, которую он не успел реализовать самостоятельно», - отметила она.

Временно поверенный в делах посольства США в Украине Джордж Кент отметил, что очень важно, что есть такие проекты, которые «позволяют людям с ограниченными возможностями жить полной жизнью». Он выразил уверенность, что этот велопробег привлечет общественное внимание во многих украинских городах к правам людей с ограниченными возможностями, а также к проблемам, с которыми сталкиваются эти люди. По его словам, важно, чтобы и местные власти, и обычные граждане также последовали успешному примеру, начало которому положили организаторы этого велопробега, который открывает новые возможности для людей с ограниченными возможностями.

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер отметил на пресс-конференции, что для гражданского общества очень важно, чтобы они показали, как необходимо быть инициативными в решении проблем людей с ограниченными возможностями. «Но также нужны усилия государственных органов, в частности, в законодательном поле, для того, чтобы создавать фон для преобразования общества в инклюзивное», - сказал он и добавил, что Украина довольно продвинутое государство, чтобы создавать условия для развития и реализации людей с ограниченными возможностями.

Народная артистка Украины Мария Бурмака отметила, что для продвижения таких проектов нужно привлекать известных людей из шоу-бизнеса с тем, чтобы все больше людей к ним присоединялось. Она добавила, что очень важно найти значительное количество пилотов на поездки на велосипедах, которые помогали бы слепым людям.

Координатор общественной организации людей с инвалидностью Fight for right NGO Юлия Сачук отметила, что организация организовывала для незрячих людей и такие мероприятия, как прыжки с парашютом, дайвинг. Также Сачук сообщила, что в городах, через которые будет проходить велопробег, будут организованы для местных жителей мероприятия, где они могут узнать больше о правах человека. Она призвала присоединиться к велопробегу людей на один или более дней, чтобы сделать «наше путешествие более масштабным, потому что велосипеды есть, желание от незрячих людей есть, и мы надеемся, что пилоты также у нас найдутся».

Участница велопробега Дария Коржавина отметила, что она впервые будет участвовать в велопробеге. По ее словам, из-за падения в детстве с велосипеда она боялась на них кататься. При этом отметила, что решила принять участие в велопробеге, чтобы получить новые впечатления. «Для меня очень важно также делать видимой нашу организацию Fight for right NGO», - добавила участница. По ее словам, важно привлечь внимание к соблюдению прав человека с инвалидностью.

После пресс-конференции ее участники пошли в Мариинский парк, где состоится пробный велопробег, в котором будут задействованы два тандема. В этом пробном велопробеге примут участие представители посольства США и Швейцарии.