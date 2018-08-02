Украина собрала рекордное количество призовых наград на всемирно известном фестивале World Bodypainting Festival (фото, видео)

World Bodypainting Festival является крупнейшим событием в искусстве боди-арт.

Киев. 2 августа. УНИАН. Украина собрала рекордное количество призовых наград на всемирно известном фестивале World Bodypainting Festival, чем превзошла успех более опытных мастеров и привлекла внимание творческого сообщества из 50 стран мира.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, посвященной дебюту украинской команды на фестивале World Bodypainting Festival в Австрии, который ежегодно принимает более 30 000 ценителей боди-арт искусства.

«Фестиваль считается основателем боди-арт искусства. Он начинался с небольшого мероприятия, где несколько художников могли показать свое искусство для аудитории на открытом воздухе в парке. И сегодня мы уже встречаем 53 национальности, которые участвуют в 12 категориях», - сказал организатор World Bodypainting Festival Алекс Барендрегт.

«Очень сильные работы были представлены на фестивале. Впервые у нас присутствовала такая группа из Украины, впервые такая сильная группа выступила на фестивале. И в принципе украинская команда показала себя очень высоко с креативным макияжем, очень сильные визажисты приехали поучаствовать», - добавил Барендрегт.

Мастер визажист Яна Штепа отметила, что к победе украинскую команду привела дружба. «Потому что мы поддерживали друг друга, мы были сильным тылом друг для друга... Многие из нас участвовали в одной номинации, но ни в коем случае мы не были соперниками, мы были настоящей командой», - подчеркнула она.

На пресс-конференции модели продемонстрировали конкурсные работы, за которые получили высокие награды от судей и посетителей мероприятия.

В пресс-конференции приняли участие: Анна и Алекс Барендрегты (организаторы World Bodypainting Festival), Александр Васильев (мастер боди-арта), Яна Штепа (мастер визажист), Юлия Михайлова (мастер визажист), Ольга Левицкая (мастер визажист), Алена Семенец (мастер боди-арта), Лика Макаридзе (мастер визажист), Виктория Радченко (мастер визажист), Анна Товмач (мастер парикмахер), Дарья Кушнир (мастер визажист), Галина Тищенко (проект менеджер компании Kodi Professional), Елена Глазкова (мастер парикмахер).

Фото с пресс-конференции в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/81140