Минобразования должно провести люстрацию руководителей педагогической системы – эксперт

Киев. 12 декабря. УНИАН. Министерство образования должно провести люстрацию руководителей педагогической системы.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН высказал автор инициативы «Начинаем строить мир без войны» и международного проекта «Азбука моей страны Украины», директор издательства «Информ-Украина» Александр Пометкин.

«Нужно обратить внимание на люстрацию, потому что у нас почему-то говорят о люстрации в правоохранительных органах и тому подобное, но все начинается с образования. Ведь тот же коррумпированный прокурор воспитывался в школе, ВУЗе. Тот же милиционер где-то учился... Я направил письмо в Министерство образования, где выразил свои мысли по поводу необходимости проведения очищения именно руководства педагогической системы», - сказал он, добавив, что коррумпированные руководители ВУЗ, которые готовят педагогов, негативно влияют на будущее системы образования.

Он также отметил, что система подготовки будущих учителей, имеет достаточно много проблем.

«Самая большая трагедия, что вся система подготовки учителей базируется на основе еще советского времени. В частности, такой механизм существует в Харьковском педагогическом университете. Это самая большая проблема, потому что если такую систему сейчас не ломать, будут большие проблемы», - сказал он.

В свою очередь, доцент, кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, бывший проректор по научно-педагогической работе Харьковской академии физической культуры и спорта Андрей Боляк отметил то, что коррупция, которая существует в образовательной системе, уничтожает некогда успешные ВУЗы. В частности, он привел пример ВУЗ, где работал проректором, подчеркнув, что это образовательное заведение «утонуло в коррупционных скандалах» после того, когда в 2012 году там был назначен новый ректор.

«За год этот человек уволил 96 работников, а это треть всего коллектива. Это все документально подтверждено. Этот человек поставил своих людей. Академия утонула в коррупционных скандалах. Наших студентов вовлекали в движения «титушек»», - добавил он.

В свою очередь Пометкин заметил, что подготовил письма в ГПУ, СБУ и МВД с просьбой «обратить внимание на произвол», который имел место в Харьковской академии физической культуры и спорта.