К 50-й годовщине со дня рождения Кузьмы музыканты готовят тур с концертной программой «Skryabin.Simfo» (видео)

Кроме того, в Киеве была представлена книга мамы музыканта Андрея Кузьменко «Колыбельная для Андрюши».

Киев. 3 августа. УНИАН. К 50-й годовщине со дня рождения Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) музыканты готовят тур с концертной программой «Skryabin.Simfo».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер проекта «Skryabin.Simfo» Геннадий Гутгарц.

По его словам, концертная программа будет состоять из песен Кузьмы в симфонической обработке. Презентация концерта состоится 25 ноября в Киевской консерватории. После этого программу представят в других городах Украины.

«Это версия песен Андрея Кузьменко в исполнении эстрадно-симфонического оркестра под руководством Николая Лысенко», - уточнил Гутгарц.

После Киева, по словам продюсера, концертную программу покажут в других городах страны. Так до середины декабря планируются концерты на востоке и юге страны, а в следующем году - в западном регионе, в том числе 4 февраля во Львове. Подробная информация о туре будет размещена на странице «Skryabin.Simfo» в Facebook, где публикуются все мероприятия в рамках проекта.

«Где-то до марта, я надеюсь, около 30 городов увидят, услышат эту замечательную программу. И приглашаю заходить на сайт проекта http://nachasi.today. Билеты на концерт будут продаваться эксклюзивно на этом домене», - заявил Гутгарц.

Также он сообщил, что 17 августа - в день рождения музыканта, в лагере «Артек» в Пуще-Водице состоится уже во второй раз акция с массовым участием детей, которые будут рисовать свои иллюстрации к песне Кузьмы «Мам».

«Очень надеюсь, что присоединятся к нам другие города, другие детско-юношеские учреждения и прошлогодний рекорд будет побит», - сказал Гутгарц, пригласив всех желающих к участию.

Во время пресс-конференции была представлена также книга мамы музыканта Ольги Кузьменко «Колыбельная для Андрюши». Об издании рассказала присутствующая соавтор книги Варвара Гончарова.

Прдставляя книгу она обратила внимание, что начинается она именно с текста и нот колыбельной песни «Перепилонька», которую пела мама маленькому Андрею.

«Основная идея книги - это то, что такой яркий, феноменальный талант не может возникнуть на ровном месте. То есть корни этого явления в культуре Украины, это явление в воспитании, в истории семьи Андрея, той атмосфере, в которой его воспитывали», - прокомментировала Гончарова.

По ее словам, Кузьма еще в юношеские годы был хорошо знаком с западно-европейской музыкой, которой на советских просторах еще не было и люди ее вообще не знали. При этом он знал в совершенстве польский язык, английский.

«На базе всего этого он создавал свой неповторимый стиль, который мы так уважаем», - резюмировала Гончарова.

Она сообщила, что в настоящее время запланирована печать только 1 тыс. экземпляров книги, но выразила надежду, что тираж может быть увеличен. Книга должна появиться в продаже в ближайшее время.