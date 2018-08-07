В Киевской области чинятся препятствия в создании ОТГ - депутат Геннадий Кривошея (фото, видео)

По его словам, чиновники не хотят потерять деньги и влияние на местах.

Киев. 7 августа. УНИАН. В Киевской области чинятся препятствия в создании объединенных территориальных громад (ОТГ).

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявил народный депутат Украины из фракции «Народный фронт» Геннадий Кривошея.

Он отметил, что препятствия создаются чиновниками, «в частности, это касается местных администраций, местных районных советов, а потом это перешло на уровень областной администрации, областных советов».

Кривошея сообщил, что в процессе обращения общин об объединении на сессии председатель районной администрации может вызвать к себе председателей сельских советов и заявить, что в случае поддержки предложения о создании ОТГ, «вы ничего не получите ни на школу, ни на детский сад».

В качестве примера препятствования в создании ОТГ он назвал, в частности, Богуславский район Киевской области.

По его словам, президенту Украины и главе правительства будут направлены обращения, под которыми подписались тысячи людей, с просьбой провести соответствующее совещание с председателями областных государственных администраций по скорейшему созданию ОТГ и проведению в них первых выборов.

Директор Киевского центра развития местного самоуправления Олег Любимов отметил, что на сегодняшний день существуют 9 ОТГ в Киевской области: Калитянская, Великодымерская, Студениковская, Фурсовская, Тетиевская, Песковская, Узинская, Дивичковская и Медвинская. Он отметил, что эти громады созданы де-факто. Однако, по его словам, есть ряд громад, созданных де-юре, то есть в соответствии с законодательством, они уже ОТГ, но ожидают назначения выборов, и такое представление в Центральную избирательную комиссию должна сделать областная государственная администрация. «Но, к сожалению, четыре громады, а именно: Боярская, Березовская, Богуславская, Цибливская... не могут дождаться, когда будет сделано представление ОГА в ЦИК на назначение первых выборов в ОТГ», - отметил Любимов.

Кроме того, он сообщил, что еще 12 громад ожидают заключения от Киевской ОГА относительно соответствия Конституции Украины и законам проектов решений, которые наработали в ОТГ. В частности, по его словам, Кагарлыкская громада, которая подала пакет документов в Киевскую ОГА в начале декабря 2017 года, ответа не получила, а многим громадам пришли ответы о направлении документов на доработку.

Любимов отметил, что в ОГА превышают свои полномочия при принятии таких решений.

Также он сообщил, что Киевская область занимает 22-е место из 24-х в реформировании местного самоуправления.

«Киевская область не бедная, поэтому чиновники на местах боятся потерять финансовый контроль над определенными территориями: после создания ОТГ районные и областные чиновники не смогут ставить, простите за слово, на колени председателя сельского совета или депутатов, мотивируя это тем, что я тебе не дам каких-то 10, 20 или 50 тысяч гривен», - пояснил Кривошея.

Он также отметил, что часто препятствуют созданию ОТГ и проведению в них выборов, «потому что не нравится, что кто-то не имеет рейтинга, или он понимает, что его человек не станет головой громады».

Любимов сообщил, что в Киевской области есть больше половины районов - 14, где не создано ни одной ОТГ.

Он напомнил, что Украина проводит добровольное объединение территориальных громад с 2015 года. «Не может существовать двух разных систем управления территориями, управления местным самоуправлением в одном государстве. Поэтому рано или поздно этот процесс добровольности будет завершен. И я думаю, что это будет где-то примерно в 2020 году, с принятием закона о принципах административно-территориального устройства Украины и ряда других законов по децентрализации», - отметил директор Киевского центра развития местного самоуправления.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81192