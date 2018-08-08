Возрожденный Киевский клуб автомобилистов победил в соревновании ретро автомобилей «Звездное Ралли 2018»

В «Звездном Ралли» в этом году приняли участие 31 экипаж из пяти областных центров Украины и один экипаж из Беларуси.

Киев. 8 августа. УНИАН. Возрожденный Киевский клуб автомобилистов победил в соревновании автолюбителей - владельцев классических ретро автомобилей «Звездное Ралли 2018», которое проходило с 12 по15 июля на территории Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель Центрального дивизиона "Звездного Ралли" Роман Щипков.

"Киевский клуб автомобилистов победил в единственном в Украине многодневном ралли-марафоне. «Звездное Ралли» предусматривает старт всех участников из разных городов, а финиш - в одной точке. Стоит отметить, что наша команда автомобилистов победила в третий раз, но в качестве возрожденного и официально зарегистрированного Киевского клуба автомобилистов", - сказал Щипков, отметив, что в этом году команду Киевского клуба автомобилистов поддержали известные бренды.

Также, он сообщил, что в «Звездном Ралли» в этом году приняли участие 31 экипаж из 5-ти областных центров Украины и один экипаж из Беларуси.

Кроме того, Щипков сообщил, что Киевский клуб запланировал ряд других мероприятий в этом году.

«Ближайшее мероприятие – 24-часовая гонка для установления рекорда Украины на ретро-автомобиле. Параллельно мы планируем провести слет собственников автомобилей ГАЗ. В праздничные выходные мы запланировали провести уникальную гонку. В ней можно будет участвовать на любом внедорожнике. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех поучаствовать. Также будет событие в последние выходные октября на Контрактовой площади в Киеве – День автомобилиста. А еще будет маленькое ралли – Ночь музеев», - сказал он.

Помимо этого, Щипачев сообщил, что в скором времени планируется создание ремонтной базы для любителей ретро-автомобилей.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время появится база, где можно будет возобновлять ретро-автомобили. Я работаю еще в «Киевпасстрансе» и занимаюсь созданием музея пассажирского транспорта. Поэтому рассчитываем, что ко Дню автомобилиста эта база сможет принимать всех автомобилистов Украины, чтобы экспонировать и обслуживать авто. Это на улице Выборгская 111», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции член экипажа-победителя «Звездного Ралли» Игорь Левченко отметил, что участие в ралли позволило не только насладится гонкой, но и найти друзей.

«У меня Volkswagen Жук 1968 года... Возможность использовать машину в ралли позволила получить огромное удовольствие. Более того, мне как переселенцу из Донецка было трудно найти друзей в новом для меня городе. А участие в ралли позволило найти множество друзей», - сказал Левченко.