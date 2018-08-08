Табачные корпорации искусственно уменьшают поступления в госбюджет путем манипуляций с уплатой акцизного налога – эксперты (фото, видео)

Корпорации накапливают на складах табачную продукцию в последнем квартале года и потом «продают» необоснованно большие партии сигарет, обложенных налогом по старым акцизным ставкам.

Киев. 8 августа. УНИАН. Табачные корпорации искусственно уменьшают поступления в госбюджет путем необоснованного завышения объемов производства и продаж сигарет в месяц перед повышением акциза (форестеллинга), что является манипуляцией с уплатой акцизного налога.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН руководитель Украинского центра контроля над табаком общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский.

«2018 год стал примером злоупотребления корпорациями своими возможностями контролировать продажи и закупки акцизных марок. Собственно, хочу обратить внимание на то, что продажи последнего квартала 2017 года и первого квартала 2018 были в последнем (в четвертом квартале 2017 - УНИАН) - 20 млрд, а в первом - 7 млрд. Это беспрецедентная разница, которая свидетельствует исключительно об искусственном занижении корпорациями уплаты акцизного налога», - сказал Скипальский.

Таким образом табачная индустрия накапливает на складах необоснованно большие партии сигарет в последнем квартале года и потом «продает» эти сигареты, обложенные налогом по старым акцизным ставкам. Это явление называется форестеллингом и стоит государству миллиарды гривен, отмечают эксперты.

Присутствовавшая на пресс-конференции представитель Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Елена Дорошенко уверена, что Украина не должна отказываться от политики постепенного повышения налога на табачную продукцию. По ее мнению, задание на этом этапе – контролировать эффективность исполнения политики.

«Лучший мировой опыт свидетельствует, что для предотвращения форестеллинга и получения дополнительных поступлений в бюджет необходимо вводить такие меры, как: ограничение выпуска чрезмерных объемов табачных изделий непосредственно перед увеличением налогов; уплата нового налога по новым ставкам на табачные изделия, которые уже произведены или хранятся на складе, но не поступили в розничную торговлю», - отметила эксперт.

Для решения проблемы эксперты по контролю над табаком советуют законодательно ввести норму, согласно которой объемы реализации табачных изделий за последний квартал года будут сравниваться с объемами реализации за первый квартал, и с 50% разницы в объемах будет взыскан дополнительный акциз по ставкам, равным разнице между величинами ставок акциза до и после повышения такой ставки.

Эксперты также отметили, что риск искусственного занижения доходов от табачных акцизов, кроме значительных потерь госбюджета, несет риск дискредитации государственной политики по долгосрочному повышению акцизов на табак в контексте евроинтеграционных обязательств Украины и, самое главное, в контексте мероприятий здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, поступления от табачных акцизов в 2017 году, по данным Государственной казначейской службы Украины, составили 39,9 млрд грн, что на 6,7 млрд грн, или на 20% больше, чем в 2016 году в связи с 40% повышением специфического акциза на табачные изделия с 1 января 2017 года.

Акцизы на сигареты с 1 января 2018 года выросли на 29,7% в рамках плана повышения акцизов на табачные изделия. В последующие 6 лет табачный акциз будет расти на 20% ежегодно. Таким образом планируется достичь минимального европейского уровня налогообложения сигарет, который составляет 90 евро на 1000 штук.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/ukr/themes/81199