Переход бизнеса к маркетингу товаров и услуг в интернете будет способствовать росту экономики Украины – компания Amillidius (фото, видео)

Руководитель маркетинговой компании Богдан Терзи отметил, что Amillidius имеет опыт в создании бренда с нуля или вывода компании из депрессии.

Киев. 10 августа. УНИАН. Переход бизнеса к интерактивному маркетингу товаров и услуг в интернете будет способствовать укреплению репутации компаний, увеличению количества новых клиентов и росту экономики Украины.

Такое мнение высказал во время пресс-конференции в УНИАН глава маркетинговой компании Amillidius Богдан Терзи.

«Мы ставим своей миссией продвижение уровня грамотности украинского бизнеса. Мы точно понимаем, что чем быстрее бизнесмены перестроятся под новый формат работы - Digital-marketing (интерактивный маркетинг товаров и услуг, использующего цифровые технологии для привлечения потенциальных клиентов и удержания их в качестве потребителей - УНИАН), тем быстрее получат прибыль. Соответственно заработает экономика Украины. Это касается в первую очередь малого и среднего бизнеса. Интернет площадки позволяют им хорошо вырасти», - заявил Терзи.

Он отметил, что для продвижения Amillidius работает по четырем основным направлениям. «Первое - создаем репутацию этой компании в интернете. Второе - разрабатываем линейку продуктов, которая бы соответствовала репутации. Третье - привлечение клиентов. Четвертое – продажи», - отметил Терзи.

По его словам, очень важно иметь линейку товаров, которые будут отличать от других.

«Есть пример компании Nokia, у которой сегодня проблемы. В свое время они не придали значения продуктовой линейке», - сказал Терзи.

Также, он подчеркнул, что на данный момент изменились места привлечения клиентов по сравнению с предыдущими годами.

«Раньше работали билборды, радио и телевидение. Люди слышали и обращались. Сейчас люди не слушают рекламу. Это означает, что необходимо привлекать клиентов там, где они есть – в интернет-пространстве. Так, в 2017 году капитализация интернет-реклама вышла на первое место. Также, в привлечении клиентов появилось новое направление – лидогенерация. Это контакты потенциальных клиентов, которые заинтересовались продуктом. То есть они увидели рекламу в интернете и оставили свои контакты. К тому же, благодаря лидогенерации, сразу видно, сколько потрачено на рекламу и сколько получено денег от клиентов, которые пришил по этой рекламе. Это невозможно сделать с помощью билборда», - сказал Терзи.

Также, глава компании Amillidius привел пример результатов двухлетней работы с одной из компаний.

«Они согласились, чтобы мы о них рассказали. Это компания Центр биржевых технологий. Компания работает 21 год и у нее были клиенты, с которыми они давно и успешно работают. Два года назад стал вопрос выхода в интернет пространство. Мы в этом им помогли. Количество новых клиентов по сравнению с периодом двухлетней давности выросло в 8,5 раз. Так можно сделать с любой украинской компанией», - сообщил Терзи.

При этом он отметил, что Amillidius имеет опыт в создании бренда с нуля или вывода компании из депрессии.

«Если компания хочет выйти на зарубежный рынок или создать с нуля свой бред – то сможем это сделать за два месяца. Если компания находится в депрессии, то мы сможем проанализировать ошибки и исправить это. К тому же привлечь клиентов мы сможем уже через два дня», – сказал Терзи.

В то же время, он подчеркнул, что главным преимуществом Amillidius является наличие полностью замкнутой системы для продвижения.

«Помимо прочего, у нас есть продакшн отдел. Мы снимаем ролики на разных языках. Есть свой СММ-отдел, который обеспечивает поддержку в соцсетях. Также есть специалисты контекстной рекламы. Я не знаю других компаний, у которых есть такой перечень услуг. Мы работаем сейчас с более ста компаниями из 15 стран», – сказал Терзи.

Как пояснил руководитель отдела продвижения компании Amillidius Юрий Кракатец, присутствовавший на пресс-конференции, успех и прибыль компании напрямую зависит от репутации в интернете.

«Более 70% пользователей перед тем, как купить товар или услугу, читает отзывы о компании и товаре. Отзывы в интернете способствуют к побуждению пользователя приобрести этот товар. Согласно исследованиям, количество покупки товара увеличивается на 18%, если о нем предоставлены хорошие отзывы. К тому же, люди больше доверяют отзывам, чем описанию товара на сайте. Поэтому, если информация в интернете о товарах компании не подконтрольна ей, то это может серьезно пошатнуть доверие», - сказал он.

Справка УНИАН. Рекламное агентство Amillidius основано в 2010 году и изначально специализировалось на создании сайтов и их продвижении в поисковых системах (SEO). В мае 2012 года руководством компании было принято решение об активном развитии других перспективных направлений бизнеса, такими направлениями стали PR и SMM. На данный момент деятельность рекламного агентства Amillidius охватывает практически все направления digital-индустрии, но основным направлением остается контроль и защита репутации частных лиц, компаний и брендов в поисковых системах.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81217