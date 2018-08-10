Центр Биржевых Технологий: новая стратегия развития в киевском офисе и старт спецпроекта - Андрей Kishe протестирует робота ASProfiway (фото, видео)

Компания заявила о начале спецпроекта с известным певцом и шоуменом Андреем Kishe, который лично испытает один из продуктов Центра Биржевых Технологий.

Киев. 10 августа. УНИАН. Киевский офис Центра Биржевых Технологий (ЦБТ), который проводит обучение в сфере рынка межбанковского обмена валюты по свободным ценам Форекс, рассказывает о работе с криптовалютами и учит грамотно распоряжаться своими деньгами, уже в ближайшее время начнет работать по новой управленческой модели.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН новый руководитель киевского офиса Дмитрий Крупенко, будут применяться принципы, которые ранее помогли достичь результата в возглавляемых им офисах ЦБТ в Николаеве и Днепре.

Первым аспектом новой управленческой модели столичного офиса Крупенко назвал профессионализм сотрудников, от чего напрямую зависит успешность работы офиса. Поэтому новый руководитель планирует провести аккредитацию сотрудников, которые также будут проходить обучающие семинары, мастер-классы и курсы повышения квалификации. Планируется привлечение зарубежных тренеров.

«Я уверен, что эта система даст результат и в киевском Центре Биржевых Технологий будут работать профессионалы - люди, которые будут преданы компании и будут работать на благо клиентов», - сказал он.

Вторым важным аспектом станет взаимодействие с клиентами.

«Что нужно клиентам от нашей компании? Это доверять компании и получать прибыль. Все продукты, которые предоставляет Центр Биржевых Технологий, я проверяю на своих личных средствах», - подчеркнул Крупенко.

Важным нововведением станет спецпроект с певцом и шоуменом Андреем Kishe, которому партнеры Центра Биржевых Технологий предоставят в управление счет на сумму 10 тысяч долларов. Андрей Kishe будет управлять счетом с помощью продукта ЦБТ – робота-алгоритма ASProfiway.

Присутствовавший на пресс-конференции Андрей Kishe сообщил, что он, с помощью социальных сетей, будет делиться опытом управления счетом. По словам певца, в данном проекте его привлекает тот факт, что действия робота будут зависеть только от параметров, которые он лично ему задаст, а в остальном человеческий фактор сводится свед к нулю.

«В данном случае минимизирован человеческий фактор, отсутствуют живые трейдеры. Когда вы доверяете свои деньги живым людям, вы становитесь зависимыми от человека, которого иногда невозможно остановить… В данном случае всё будет зависеть от моей жадности и алчности – хочу я быстрого дохода или нет», - отметил Андрей Kishe.

Справка УНИАН. Центр Биржевых Технологий – это всеукраинская информационно-консультационная сеть, которая повышает финансовую грамотность населения Украины с 1997 года. Более 20 лет ЦБТ проводит обучение Форекс, рассказывает о работе с криптовалютами и учит грамотно распоряжаться своими деньгами.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81218