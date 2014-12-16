В Украине необходимо изменить систему финансирования мероприятий по противодействию ВИЧ/СПИДу - эксперт

Киев. 16 декабря. УНИАН. В Украине необходимо изменить систему финансирования мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор проекта Института развития общественных инноваций Максим Панов.

По его словам, государство нуждается в оперативном финансовом реагировании на потребности, связанные с распространением эпидемии ВИЧ/СПИДа.

«Расходы на борьбу с эпидемией ВИЧ/СПИДа формируются по старой системе, еще советской. В одном регионе мы можем не иметь того количества ВИЧ-инфицированных, на которое рассчитывали в начале бюджетного года, а в другой области - прыжок эпидемии. Однако негибкая система финансирования не позволяет перепрофилировать средства и погасить очаг», - отметил Панов.

Он подчеркнул, что медицинская сфера требует неотложных реформ, особенно в области борьбы с ВИЧ-инфекцией. «Сейчас стоит пересмотреть подходы к финансированию больниц и медицинских учреждений. Реформы необходимы в области лечения ВИЧ/СПИДа. Для больных это базовый вопрос - выжить. Расходы на ВИЧ/СПИД выделяются не только на лечение, но и на быстрые тесты, которые закупаются не всегда вовремя. Вовремя выявить заболевания важно для того, чтобы начать лечение. Если ВИЧ-инфицированный обращается за лечением на поздней стадии, государство расходует значительно больше», - сказал Панов.

По его мнению, более эффективное противодействие ВИЧ/СПИДу может быть достигнуто в пределах имеющихся расходов за счет изменения принципов финансирования.

«Институт развития общественных инноваций исследовал в семи областях структуру расходов на противодействие ВИЧ и расходы на медицину на одного жителя области. Мы наблюдаем, что расходы на медицину не всегда совпадают с потребностями области в расходах на ВИЧ/СПИД. В частности Днепропетровская область выделяет в среднем на одного жителя 914 грн в год, в то же время расходы на противодействие ВИЧ (для этого же количества людей) составляют 393 грн. Это с учетом того, что Днепропетровщина - регион, который является одним из лидеров по распространению ВИЧ. Государство предлагает украинцам за эти расходы только кабинет, врача. Мы врачам, лаборантам платим зарплату. Есть такие месяцы, когда лаборантам не с чем работать, так как тестов нет, потому что государство их не закупило. И медики получают зарплату, не оказывая никаких услуг», - сказал Панов.

Он также отметил, что количество ВИЧ-инфицированных в Украине растет. «По данным Минздрава, по состоянию на 1 января 2014 года в Украине было 247 тыс. 101 случай ВИЧ. На конец года мы имеем 263 тыс. 145 зарегистрированных случаев инфицирования людей ВИЧ-инфекцией. В то же время специалисты считают, что эта цифра может составлять от 400 до 800 тысяч», - подчеркнул Панов.