Киев. 16 декабря. УНИАН. Эксперты считают, что Украина должна поддерживать связь с населением оккупированных территорий.

Об этом они сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Начальник отдела по вопросам Автономной Республики Абхазия и бывшей Южно-Осетинской автономной области министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированной территории лиц, беженцев и расселения Марина Салуквадзе (Грузия) считает, что Украина должна поддерживать связь с населением оккупированных территорий.

«Не надо терять связь с тем население, которое живет на этой территории, несмотря на то, что на данный момент это население может думать иначе»,- сказала она.

По мнению Салуквадзе, Украина должна всячески подчеркивать, что люди на оккупированных территориях являются гражданами Украины. «Это надо все время форсировать и муссировать не только на международном уровне, а и на уровне донесения информации до этих же людей, чтобы они фактически потом не оставались изгоями ни с этой стороны, ни с той», - сказала эксперт.

На примере опыта Грузии Салуквадзе отметила, что, исходя из того, что было отчуждение с теми людьми, которые жили на территории Цхинвальского региона, «сейчас у них единственный кормилец и ориентир это РФ, которая, к сожалению, абсолютно не имеет желания даже создать видимость, что это якобы независимая сторона».

Исполнительный директор Ассоциации «Promo-Lex» Ион Маноле (Молдова) считает необходимым решать вопросы на оккупированной территории с соблюдением прав человека.

«Наш совет вам - не игнорировать ситуации, которые возникают с правами человека, пытайтесь решать на уровне правозащитников, государственных служб для того, чтобы эти индивидуальные случаи не становились проблемами, которые потом уже будет сложно решать», сказал он.

«Будет очень обидно, если в связи з нарушением прав человека, в отношении Украины будет выносить решение Европейский суд по правам человека, и эти вопросы будут касаться той сферы, где Украина может на что-то влиять. Это вопросы свободы передвижения и дискриминации», - сказал эксперт ГО «Региональный центр прав человека» (Украина) Сергей Заец.

Он призвал правительство Украины «прежде чем что-то делать, сначала думать и изучать тот опыт, который уже существует, чтобы не повторять как минимум чужих ошибок, а возможно использовать уже эффективное решение».

По словам Зайца, необходимо учитывать опыт Северного Кипра, Израиля, Намибии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.

Говоря о гуманитарных грузах, которые отправляются на восток Украины, Маноле отметил, что Киев должен настаивать на сопровождении таких грузов представителями международных структур.

«Я думаю, что Украине в первую очередь нужно настаивать на международном уровне, чтобы грузы сопровождались, если это невозможно украинскими представителями, то представителями международных организаций. Это обязанность Украинского государства, чтобы иметь хоть какой-то контроль на той территории, которая не контролируется Украиной»,- сказал он.