Немецкий фонд "Память, ответственность и будущее" поддерживает около 2500 бывших жертв нацизма в Украине

Киев. 16 декабря. УНИАН. Немецкий фонд "Память, ответственность и будущее" (EVZ) сегодня поддерживает около 2500 бывших жертв нацизма в Украине.

Об этом сообщил руководитель отдела программ фонда Ральф Посскель во время пресс-конференции в УНИАН.

"С 2001 года по сей день мы поддерживали 190 проектов на общую сумму 7 млн 700 тыс. евро. На сегодняшний день в Украине работает около 30 проектов, мы включаем в эти проекты 2500 жертв нацизма", - сказал он.

По его словам, цель фонда - не только в том, чтобы предоставить отдельным лицам непосредственно какую-то материальную помощь, но и в том, чтобы поддерживать гражданское общество, чтобы украинское гражданское общество организовало самопомощь.

"Мы понимаем наши гранты как средство усилить гражданское общество в Украине, это для нас важно... В следующем году мы намерены продолжить нашу программу, мы намерены выделить около 500 тыс. евро для гуманитарных проектов", - сказал он.

Как добавила директор ВБО "Забота о пожилых в Украине", которая сотрудничает с фондом уже 6 лет, Галина Полякова, война на востоке Украины напомнила бывшим жертвам нацизма трагические события их детства и юности, они теперь еще больше нуждаются во внимании, общении, развитии групп само- и взаимопомощи.

Профессор Владимир Паниотто (Киевский международный институт социологии), представляя результаты исследования "Осведомленность населения с проблематикой жертв нацизма в Украине", выполненного по заказу EVZ, сообщил, что на сегодняшний день «более двух третей людей, которые в свое время пострадали от национал-социализма, нуждаются в помощи».

«20% - даже не имеют достаточных средств, чтобы купить необходимые продукты. 78% опрошенных считают, что признание и надлежащая оценка жизненного опыта жертв национал-социализма являются сегодня чрезвычайно важными», - отметил Паниотто.

Кроме того, согласно результатам исследования, более половины - 56% - взрослых жителей Украины считают, что сегодня в Украине жертвы нацизма получают недостаточно общественного внимания.

По мнению большинства жителей Украины, опыт бывших жертв нацизма был недостаточно хорошо оценен в нашей стране: 50% не согласны с тем, что опыт этих людей был должным образом оценен нынешним поколением украинцев, противоположного мнения придерживаются 26%, и еще четверть не имеют конкретного представления об этом.

Кроме того, респонденты исследования почти единогласно - 84% - согласились с тем, что в Украине необходимо усилить общественную работу в отношении нужд пожилых людей и их интеграции в общество. Не видят необходимости в этом лишь 6%.

*** Исследование было проведено в период с 9 по 25 сентября 2014 года Киевским международным институтом социологии. Полевой этап проходил с 12 по 21 сентября.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и Луганской области.

В результате полевого этапа были собраны 2 тыс. 35 анкет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, и 1,4% - для показателей , близких к 5%.