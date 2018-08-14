ОО "Национальное движение «За трансплантацию»" призвали Гройсмана срочно увеличить объемы финансирования программы по лечению украинцев за рубежом

Премьера просят лично вмешаться в ситуацию и найти средства на то, чтобы отправить всех тяжелобольных пациентов из государственной очереди на лечение за границу.

Киев. 14 августа. УНИАН. В общественной организации «Национальное движение «За трансплантацию» призывают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана срочно увеличить объемы финансирования программы по лечению украинцев за рубежом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ОО «Национальное движение «За трансплантацию» Юрий Андреев.

«Украинское законодательство гарантирует тяжелобольным пациентам, которым невозможно оказать медицинскую помощь в Украине, оплату их лечения за рубежом. Но что мы видим на самом деле: каждый тяжелобольной украинец - и взрослый, и ребенок - сталкивается с тотальным равнодушием чиновников», - сказал он.

Андреев добавил, что тяжелобольные пациенты становятся «заложниками» в собственной стране, ведь украинская медицина «не в силах оказать им необходимую медицинскую помощь», а для получения её за рубежом необходимы огромные деньги.

«Для рядовой украинской семьи суммы в 100-200-300 тысяч долларов являются заоблачными», - подчеркнул он.

По словам председателя общественной организации, сегодня государство «не спешит с помощью в лечении тяжелобольных пациентов», тогда как для людей «подчас отсчет идет на дни и на часы», особенно когда речь идет о трансплантации, в частности, костного мозга.

На пресс-конференции выступили также родственники тяжелобольных украинцев, среди которых как взрослые, так и дети, и непосредственно сами больные. В частности, говоря о маленьком мальчике, который нуждается в операции за рубежом и установления диафрагмального стимулятора дыхания, Андреев отметил, что семья подала соответствующие документы в Министерство здравоохранения еще в ноябре 2017 года. «Хотя, согласно положению, которое есть в Министерстве здравоохранения, дается 20 рабочих дней максимум, чтобы поставить человека на очередь, на учет», - подчеркнул он.

По его словам, в Минздраве «закончились средства на программу лечения за рубежом».

Председатель ОО добавил, что еще в феврале в парламенте был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается увеличить финансирование соответствующей программы на 302 млн грн.

«Министерство здравоохранения буквально несколько недель тому назад только запросило увеличения финансирования. Притом, что средства закончились не менее чем 1,5 месяца назад», - подчеркнул Андреев.

Кроме того, он отметил, что одним из обещаний новой команды Минздрава было «введение в Украине трансплантации органов и костного мозга». «Но за два года так ничего и не изменилось. Даже выделенные на 2018 год, в так называемый пилотный проект по трансплантации, 112 миллионов гривен сейчас остаются неиспользованными... Они не знают, как их использовать. К сожалению, этот пилотный проект не заработал, уже прошло больше чем полгода», - сказал представитель общественной организации.

По словам Андреева, в прошлом году, не дождавшись помощи, умерли 17 человек, которые находились в очереди на получение помощи от Минздрава на лечение за рубежом, в этом - уже три.

«Просто некоторые люди могут не дождаться необходимого лечения. А чиновники продолжают затягивать время всеми возможными способами. Сейчас эксперты затягивают время ... не дают свои выводы, чтобы их (пациентов - УНИАН) не ставили на учет. Потому что денег в стране нет, зачем им лишние люди на учете, это же портит статистику», - сказал он.

На сегодняшний день в очереди на лечение за рубежом, отметил Андреев, более 50 человек, а еще десятки людей - на этапе подачи документов или их рассмотрения.

Он продемонстрировал подготовленное для передачи сегодня письмо Гройсману, в котором предлагаются пути решения сложившейся ситуации. «Если они не знают, где взять деньги, - мы подсказываем», - добавил председатель общественной организации.

«Мы предлагаем три варианта обеспечения финансирования программы лечения за рубежом. Первый - это перераспределение средств между другими программами Министерства здравоохранения», - отметил Андреев.

Кроме того, по его словам, дополнительные средства на программу можно выделить из резервного фонда государственного бюджета. «Третий вариант - увеличить объем источников финансирования государственного бюджета на программу лечения за рубежом за счет избытка фактических бюджетных поступлений. Это можно сделать за день, была бы политическая воля руководства страны», - сказал представитель ГО.

«Мы обращаемся к премьер-министру Гройсману, мы просим лично вмешаться в ситуацию, принять государственное решение, найти средства. Отправить всех тяжелобольных пациентов из государственной очереди на необходимое лечение за границу», - призвал Андреев.