Интернет-провайдер Wnet заявляет о безосновательном давлении на бизнес со стороны СБУ (видео)

По словам адвоката компании, 10 августа, во время обыска СБУ в офисе Wnet, быломножество процессуальных нарушений.

Киев. 15 августа. УНИАН. Интернет-провайдер Wnet считает безосновательным давление на их бизнес со стороны Службы безопасности Украины и отрицает обвинения в незаконной деятельности компании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил коммерческий директор компании Wnet Сергей Ганичев.

«В пятницу, 10 августа, в 14:26 работа офиса нашей компании по адресу: г. Киев, улица Богдана Хмельницкого, 48а была остановлена группой людей - сотрудниками СБУ. Они зашли на территорию и начали выводить сотрудников из помещений, проводить личные досмотры… После обыска остались вывернутые папки с документами и ящики, которые никто не разбирал, раскиданные бумажки посередине. Очевидно, что папки никто не рассматривал, поэтому складывается такое впечатление, что цель всего мероприятия - давление правоохранительных органов или проникновение в наше компьютерное оборудование с целью заложить какие-то данные», - сказал он.

При этом Ганичев отметил, что, согласно камерам видеонаблюдения в помещении, во время обыска сотрудники СБУ вошли без понятых и видеофиксации, а понятые зашли только через два часа.

Адвокат компании Wnet Вадим Зубачевский добавил, что во время обыска СБУ он находился в офисе и увидел множество процессуальных нарушений.

«Когда я пытался попросить удостоверение, то никто мне его не предоставил. Также всех людей, которые находились в здании, загоняли в подвальное помещение. После этого всех вывели и начали проводить обыск и допрос без видеофиксации. Это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, никто не показал решение (суда – УНИАН) на обыск. Только когда подъехали еще адвокаты, свое удостоверение показал только один следователь. Спустя некоторое время следователь показал решение на обыск, но в нем не содержалось данных, по какому уголовному производству идет обыск», - сказал он.

При этом, по словам Зубачевского, при обыске следователь отказал в праве зафиксировать следственные действия на видео.

«Более того, когда всех выгнали из помещения, сотрудники закрылись изнутри, но потом выходили и снова заходили в помещение. Это противоречит Процессуально-уголовному кодексу», - отметил он.

В свою очередь, адвокат Игорь Збиглей добавил, что подобные обыски для компании Wnet не впервые.

«События начались еще в мае 2017 года, когда компании инкриминировали статью «финансирование терроризма». Тогда проводились обыски и было изъято оборудование на общую сумму 3,5 млн грн, которое необходимо для работы компании. С мая-июня 2017 года никаких действий по уголовному производству нет, кроме допроса нескольких работников компании. Прошло уже почти полтора года, но никому не объявлено подозрение», - с казал он.

Збиглей отметил, что в июне 2017 года было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов.

«В рамках этого дела также проводились обыски. В целом за полтора года это пятый обыск в компании. Понятно, что эти действия можно расценивать не как попытку найти какие-то доказательства. Ведь, очевидно, что если есть доказательства преступления, то после первого обыска они должны быть изъяты. Потому что потенциальные преступники их спрячут», - отметил он.

Збиглей добавил, что сейчас есть судебное решение, согласно которому отменены и признаны неправомерными претензии со стороны налоговой, а налоговая инспекция выдала справку о том, что отсутствуют обязательства по уплате налогов.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Службы безопасности Украины, 1 июня 2017 года сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли в столице механизм незаконной маршрутизации интернет-трафика временно аннексированного полуострова в интересах российских спецслужб. Правоохранители сообщили, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера Wnet владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ, установившая на оборудовании собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе.

В качестве опровержения обвинений во взаимосоединении сетей Wnet с российским оператором «Крымком ЮГ», руководство Wnet сообщило, что компания Wnet не ведет хозяйственную деятельность и не предоставляет телекоммуникационные услуги на территории АРК и никогда не имела собственных каналов в АРК. Более того, компания Wnet – интернет-провайдер, а не оператор связи, без собственной сети, который не может иметь интернет-соединений с кем-либо.

Справка УНИАН. Wnet - украинский IP-оператор. Транспортная сеть национального масштаба протяженностью более 2500 км охватывает более 40 городов Украины.

Сеть Wnet связана с крупнейшими точками обмена трафиком Европы и России независимыми каналами Nх10G, а суммарная пропускная способность стыков с сетями ведущих операторов превышает 100 Гбит/с.

Компания имеет 5 региональных офисов и главный офис в Киеве.