Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, а «Батькивщина» - партийный - результаты соцопроса (видео)

Второе и третье места президентского рейтинга занимают Гриценко, Бойко и Ляшко.

Киев. 15 августа. УНИАН. Лидер партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, а «Батькивщина»- партийный.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно данным, если бы выборы президента Украины проходили на следующей неделе, то Тимошенко занимала бы первое место - 12,5% от всех опрошенных и 20,3% - среди тех, кто определился со своим выбором и будет голосовать.

Второе место, по результатам исследования, занимает лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко - 9,1% от всех опрошенных и 14,8% - от тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

Третье место, согласно этому опросу, разделяют один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко - 7,6% и 12,3%, соответственно, а также лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко - 6,3% и 10,2%.

«Уровень вероятного голосования за действующего президента Петра Порошенко довольно низкий - 5,1%», - говорится в результатах исследования.

Среди определившихся и тех, кто придет на выборы, Порошенко имеет 8,3%.

Лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович 4,9% и 8%, соответственно; лидер «Самопомочи», городской голова Львова Андрей Садовый - 2,9% и 4,7%; лидер «Свободы» Олег Тягнибок - 2,5% и 4,1%; мэр Киева Виталий Кличко - 0,5% и 0,8% соответственно.

За «другого» политика высказались 10,2% среди всех опрошенных и 16,6% - среди тех, кто определился и намерен участвовать в выборах.

В то же время социологи отмечают, что пятая часть населения еще не определилась со своим выбором.

Также социологи отметили региональные особенности поддержки отдельных вероятных кандидатов на пост президента. Так, Тимошенко, Гриценко, Бойко, Порошенко и Рабинович имеют неравномерныйо уровень поддержки в разных регионах страны.

Ляшко же имеет «более или менее равномерный» уровень поддержки в большинстве регионов, без «провалов», но с более высоким уровнем - на Севере, в Центре и на Юге.

Также в исследовании отмечается, что готовы прийти на избирательные участки в марте 2019 года, чтобы принять участие в выборах президента Украины, 70,8% опрошенных. Считают, что не будут голосовать на выборах, 21,9% (точно - 10,4%, возможно - 11,5%).

Что касается парламентских выборов, то по данным исследования, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, то лидером предпочтений респондентов является «Батькивщина», - 12,5% всех опрошенных и 18,4% среди тех, кто определился и придет голосовать.

Далее следует «Оппозиционный блок» - 9,5% и 14%, соответственно; «Гражданская позиция» - 8,8% и 13%; «Радикальная партия» - 6,7% и 9,9%; «БПП «Солидарность» - 6,3% и 9,3%; «За жизнь» - 4,5% и 6,6%; «Самопомич» - 3,6% и 5,3%; Аграрная партия Украины - 2,5% и 3,7%; «Свобода» 2,2% и 3,2%, соответственно; «Видродження» - 0,4% и 0,6%; «Наш край» - 0,2% и 0,3%.

Другую партию указали 10,8% и 15,9%, соответственно.

*** Опрос общественного мнения, охватывающий всю территорию Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма), проводился 17-27 июля совместно с Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет), полу, типу населенного пункта и региону.

Всего опрошено 2186 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 2,13%. Уровень достижения респондентов составляет 61%. Метод получения информации - индивидуальное интервью по месту жительства респондента «с глазу на глаз».