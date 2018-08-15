Общественные активисты призывают премьер-министра Гройсмана ускорить реформу Фискальной службы (видео)

Полноценная реформа ГФС позволит значительно увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.

Киев. 15 августа. УНИАН. Общественные активисты призывают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана ускорить реформу Государственной фискальной службы (ГФС), что позволит значительно увеличить налоговые поступления в государственный бюджет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор проекта «Стоп коррупции» Роман Бочкала.

Он подчеркнул, что, несмотря на частые заявления правительства о реформе Фискальной службы и борьбе с контрабандой, реальных положительных изменений пока нет.

«Мы не видим этой борьбы с контрабандой. Я бы хотел обратить внимание премьер-министра, что слова с делом расходятся. Страну нужно спасать, казну нужно пополнять, потому что в бюджете дыра. Впереди очень сложная осень, и как перекрывать эти финансовые дыры - непонятно», - сказал Бочкала.

Он сообщил, что по разным оценкам, из-за коррупции на таможне госбюджет теряет более 4 млрд евро, тогда как прозрачная работа ГФС позволила бы значительно увеличить поступления в казну, однако за последние годы работа службы так и не изменилась.

«Никакой реформы не произошло, как работала система «решал», как работала система минимизации, как работала система финансовых «моек» - так это сейчас и происходит», - отметил активист.

«Давайте поедем в любую приграничную область, посмотрим, как работают таможенные посты, посмотрим, как минимизируются платежи, как завозятся брендовые вещи из Европы под видом секонд-хенда, давайте посмотрим, как вывозится лес. У нас третий год действует мораторий на вывоз леса-кругляка, но только если посмотрим на цифры, то обнаружим, что так много, как в 2017 году, лес не вывозили никогда. А как его вывозят? Его вывозят по документам как дрова, и таможенники этого почему-то не замечают», - добавил он.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции правозащитник «Стоп коррупции» Игорь Бондарчук также поделился примером давления сотрудников ГФС на бизнес.

«Меня удивила ситуация, которая произошла меньше месяца назад, когда (на горячую линию «Стоп коррупции» - УНИАН) позвонили люди и говорят: приехали четыре налоговика к нам на автомойку и заявили, что мы работаем незаконно. Им показали документы. В свою очередь налоговики свой визит ничем не аргументировали. Сложилось впечатление, что они уже начали «обилечивать» автомойки», - сообщил Бондарчук.

При этом он рассказал, что в ходе изучения данной ситуации выяснилось, что сотрудники ГФС выехали на автомойку без направления или письма, без постановления, а также не было составлено ни одного протокола.

«Складывается впечатление, что ребята просто хотели заработать. Такие ситуации необходимо не только пресекать, но и наказывать виновных. Мы пошли в ГФС Киева, обратились в ГФС Украины, теперь конечно этих ребят ждет наказание. Но такие ситуации не единичны, они происходят по всей Украине и не только с автомойками, но, как мне кажется, даже с более мелким бизнесом», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило сотрудникам Национальной полиции право круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Премьер-министр Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые «пиджаки»), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого «шестого» метода расчета таможенной стоимости, который позволяет скрывать «серый» импорт; использование офшорных компаний, когда с помощью симуляции нарушений и дальнейшего решения суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом «Евро-4».

Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае «черного» импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 млрд грн.