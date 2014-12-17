Киев. 17 декабря. УНИАН. Агентство моделирования ситуаций предлагает провести укрупнение областей в рамках реформы по децентрализации власти.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Европа в Украине: новая концепция децентрализации» директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Мы бы предложили, чтобы Украина, говоря о децентрализации, распределении бюджетных средств, все же рассмотрела вопрос укрупнения регионов, исходя из количества населения, площади. Основой объединения областей должен быть экономический показатель, организационные возможности, культурные и исторические традиции», - сказал Бала.

По его словам, есть предложения, чтобы это было 10 условно говоря больших регионов, например Причерноморье, Подолье ,Полесье, Слобожанщина.

«Это вопрос для дискуссий, потому что главный их показатель – это количество населения, чтобы эти регионы экономически были самодостаточными. Нам бы хотелось, чтобы власть к этому прислушивалась и взяла в вопросе децентрализации как конечную цель укрупнения и создания таких регионов», - прибавил Бала.

По убеждению эксперта, в XXI веке Украина не должна жить «по тем лекалам, которые были нарезаны, начиная с 1932 года».

«Нам кажется этот вопрос очень актуальным, по крайней мере, по словам людей, которые обратились к нам с этими предложениями, если бы не было военного положения, именно это укрупнение без каких-либо реформ уже через три года дало бы увеличение в три раза дохода на душу населения в долларовом эквиваленте», - сказал Бала.

Кроме того, он считает, что изменение устройства было бы главным мотиватором для начала создания настоящей политической элиты, поскольку на местах есть много талантливых людей.

«Если в ближайшее время мы не начнем заниматься децентрализацией и тем, что мы предлагаем, то нашу страну ожидают не лучшие времена», - сказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. По его словам, Агентство моделирования ситуаций будет выступать как лоббистская структура этого проекта и будет работать с политиками и общественными деятелями и проводить просветительскую деятельность.

Эксперты также напомнили, что Польша до 1999 года состояла из 49 воеводств, сейчас их 16.