Национальная академия наук Украины требует от властей провести обсуждения вопроса финансирования науки в 2015 году

Киев. 17 декабря. УНИАН. Профсоюз Национальной академии наук (НАН) Украины обратился к президенту и Кабинету министров с требованием провести обсуждения вопроса финансирования Академии в 2015 году.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профсоюза НАН Украины Анатолий Широков.

«Мы обратились к президенту и премьер-министру с требованием срочно провести консультации. Когда речь идет о таких важных социальных аспектах, как зарплата, пенсии, стипендии и тому подобное, правительство должно советоваться с работодателями и профсоюзами», - сказал он.

По его словам, объема финансирования, который планируется заложить в бюджете на следующий год, будет недостаточно для развития отечественной науки.

«Минимальный запрос академии на 2015 год - 3,6 млрд грн. То, что сегодня предлагают в бюджете, если не срежут еще на 25%, - это 2,3-2,4 млрд грн, то есть на уровне текущего года», - сообщил Широков.

При этом он отметил, что в 2014 году объем финансирования НАН составил порядка 2,4 млрд грн, однако этих средств было недостаточно для нормальной работы академии.

«То, что было утверждено академией на текущий год - это только 65% от минимального запроса академии. Денег не хватало даже на фонд заработной платы того коллектива, который работает в учреждениях академии. Не хватало 80 млн грн», - подчеркнул Широков.

Глава профсоюза также отметил, что научное сообщество с возмущением восприняло новость о возможном изъятии нормы закона о гарантиях финансирования научной деятельности в размере не менее 1,7% ВВП, отмене доплат за научные степени и ученые звания и тому подобное.

«Честно говоря, никогда эта норма не выполнялась. Из года в год объем финансирования падал и в последние годы он был в 5-6 раз меньше от гарантий, предусмотренных законом. Но все же эта норма была бы для нас ориентиром, так как, например, европейское сообщество взяло курс на достижение уровня 3% ВВП на науку, в то время как у нас эту норму хотят исключить», - подчеркнул Широков.

При этом он добавил, что профсоюз НАН не исключает возможности проведения всеукраинской акции протеста в случае, если власти не отреагируют на обращение ученых.

«Решать, идти на такой шаг или нет, мы будем до конца этой недели, когда увидим реакцию президента и премьера», - добавил глава профсоюза.

Как сообщал УНИАН, проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2015 год», зарегистрированный в парламенте 12 декабря, был отозван из Верховной Рады на следующий день, 13 декабря. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратил внимание на то, что окончательный проект бюджета находится в стадии разработки.

Справка УНИАН. Национальная академия наук Украины - высшая государственная научная организация Украины, основанная почти сто лет назад. Академия занимается исследованиями в области естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.

В структуру НАН Украины входит 168 научных учреждений и 46 организаций опытно-производственной базы. По состоянию на начало 2014 года общее количество сотрудников НАН Украины составляло более 40 тыс. человек, в том числе более 19 тыс. научных работников.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/53375