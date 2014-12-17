В Киеве открылся Центр гуманитарной помощи УПЦ

Киев. 17 декабря. УНИАН. В Киеве открылся Центр гуманитарной помощи Украинской православной церкви.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Синодного отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

Он отметил, что в связи с событиями в стране множество переселенцев нуждаются в помощи. «Были созданы центры социальной адаптации. Склад гуманитарной помощи, который сначала просто оказывал людям помощь продуктами питания, средствами личной гигиены, - он сейчас также трансформировался и перерастает в Центр гуманитарной помощи», - сказал Диханов.

Кроме того, заметил он, есть и проекты духовно-психологической поддержки.

«Церковь не разделяет людей ни по политическому, ни по национальному признаку, и на сегодняшний день является тем связующим звеном, которое способно восстановить, вылечить это общество», - отметил протоиерей.

Он заметил, что людям психологически и духовно тяжело было «войти в ситуацию войны», соответственно, выйти из этого состояния также будет непросто. «Для этого и создаются центры социальной адаптации, гуманитарной помощи», - сказал Диханов.

Председатель Синодного отдела УПЦ также отметил, что сейчас поток переселенцев уменьшился, однако от этого проблем меньше не стало. «Многие люди вернулись назад. Но это, чаще, люди трудоспособного возраста, которые готовы себя обеспечить, - они возвращались в свои дома, они хотели там быть. А здесь остались максимально социально незащищенные люди: пожилые люди, инвалиды, матери с детьми, - их очень много. Гуманитарная помощь, волонтерские сборы уменьшились в разы, а проблема осталась», - сказал церковный представитель.

В свою очередь, координатор Центра гуманитарной помощи УПЦ Анна Клименко отметила, что центр был создан церковью для поддержки переселенцев, оказавшихся в Киеве. «Начинался он как склад, где были продукты, медикаменты, памперсы», - сказала она и прибавила, что сначала в центр приходили по 5 человек, а теперь центр посещает до 100 человек в день.

Клименко заметила, что в центре на территории Киево-Печерской лавры (корпус 70-А) люди получают и моральную, духовную, психологическую поддержку, а также переселенцам помогают в поиске работы. «Центр гуманитарной помощи оказывает комплексную поддержку людям», - отметила она.

Клименко прибавила, что хотя центр и начинался с целевой группы переселенцев, но сейчас помощь оказывается и женам солдат, находящихся в АТО, их вдовам, а также самим солдатам, которые находятся на лечении.

«Целевая группа значительно шире, чем только переселенцы. Это все пострадавшие от военных действий в Украине», - сказала она.

Также, говоря о нуждах переселенцев, руководитель отдела социального служения Харьковской епархии УПЦ протоиерей Евгений Ромашин заметил, что они оказывают помощь всех людям, которые в этом нуждаются, независимо от их позиции или национальности.

«Очень много вопросов возникает, мы сталкиваемся, наша Харьковская епархия и область, с теми, кто находится в зоне боевого конфликта. Они обращаются к нам», - сказал он.

Ромашин отметил сложную ситуацию с детскими домами, специализированными учреждениями в зоне конфликта. В частности, в Дружковке, отметил он, во время боевых действий находились 200 детей с ДЦП. «Кто больше всего страдает? Это незащищенные группы, это дети, инвалиды», - сказал он.