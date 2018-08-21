В Киеве презентовали проект «Женщины в политике Украина-ЕС» (фото,видео)

В рамках проекта планируется проведение конференций, интервью, а также должна быть начата менторинговая программа для женщин, которые хотят идти в политику.

Киев. 21 августа. УНИАН. В Киеве состоялась презентация проекта «Женщины в политике Украина-ЕС», целью которого является увеличение количества женщин в украинской политике посредством заимствования европейского опыта и ускорение интеграции Украины в Европейский Союз через женское движение.

Проект был представлен на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие: Алина Ничик, менеджер проекта Женщины в политике Украина-ЕС; Марта Барандий, инициатор проекта Женщины в политике Украина-ЕС; Анна Крысюк, соинициатор проекта Женщины в политике Украина-ЕС; Екатерина Иликчиева, адвокат, кандидат юридических наук; Елена Бекренева, председатель Фонда семьи Богдана Гаврилишина; Мария Дмитриева, гендерный эксперт; Ирина Головатенко, общественная активистка, руководитель женского клуба позитива «Девчата» (Киев).

«Целью проекта является увеличение количества женщин в украинской политике с помощью европейского опыта и ускорение интеграции Украины в ЕС через женское движение», - пояснила общественная активистка, руководитель женского клуба позитива «Девчата» (г.Киев) Ирина Головатенко.

Она отметила, что в Украине сейчас такое время, когда женское лидерство «на подъеме», и украинские женщины все активнее занимаются общественной деятельностью и становятся лидерами общественного мнения.

«Этот процесс связан, в первую очередь, с тем, что изменения в Украине происходят не так быстро, как того требует общество. И женщины своей активностью подтверждают готовность брать на себя ответственность, декларируют свою готовность заниматься деятельностью и занимать должности, которые традиционно считались мужскими», - сказала Головатенко.

Кроме того, она отметила, что гендерные квоты поощряют женщин активнее участвовать в политической жизни Украины.

«Миссия команды лидеров женского мнения в ЕС и Украине - оказать поддержку и помощь как можно большему количеству украинских активисток, познакомить их с европейками и, объединив усилия, продвигать настоящие реформы и менять Украину к лучшему», - сказала общественная активистка.

В свою очередь инициатор проекта «Женщины в политике Украина-ЕС» Марта Барандий сказала, что считает необходимым помогать женщинам брать на себя ответственность в управлении, в том числе, и в политике.

«В Брюсселе женщины-политики с одобрением отнеслись к этому проекту. К нам присоединилась Ребекка Хармс, которая стала почетным председателем нетворка, присоединилась Аманда Пол, политический эксперт, другие женщины Европарламента», - сказала она.

По словам Барандий, этот проект «взорвался» и набирает бешеную скорость. В рамках проекта, сообщила она, планируется проведение различных конференций, интервью, а также должна быть начата менторинговая программа для женщин, которые хотят идти в политику.

«Планируем визиты женщин-политиков в украинские школы. Это будут политики как европейские, так и украинские», - сказала инициатор проекта.

Кроме того, она отметила, что инструментом коммуникации между европейскими и украинскими женщинами-политиками стал журнал Business Women и одноименный форум.

Соинициатор проекта «Женщины в политике Украина-ЕС» Анна Крысюк объяснила, что журнал Business Women распространяется в 25 странах мира, и ежегодно в апреле под эгидой издания проводят международный форум с аудиторией в 1-2 тысячи женщин, которые делятся опытом деятельности в социальной, культурной, образовательной, экономической, политической и бизнес-сферах.

Говоря о проекте «Женщины в политике Украина-ЕС», Крысюк, в частности, отметила, что он позволяет просто и масштабно ознакомиться с европейской политикой и перенять опыт европейских политиков.

Кроме того, менеджер проекта «Женщины в политике Украина-ЕС» Алина Ничик отметила, что, живя в ЕС, она замечает разницу в возможностях и правах женщин в разных странах сообщества и в Украине.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, мне очень неприятно видеть некоторые ограничения, которые еще здесь есть. И всегда очень хотелось это изменить, и перенять опыт, который прошли европейские страны, чтобы это имплементировать в Украине», - сказала она.

Ничик высказала мнение, что увеличение количества женщин в украинской политике поможет интеграции Украины в ЕС.

«Украина находится на 145-м месте среди 193 стран в мире по показателю участия женщин в национальных парламентах», - отметила она.

По словам Ничик, к проекту уже присоединились депутаты Европарламента, Верховной Рады Украины, местные депутаты, общественные активисты и ученые, а также ряд организаций.

«Мы еще на начальном этапе... Следующий наш подпроект - конференция в Верховной Раде этой осенью с привлечением депутатов Европейского парламента, украинского парламента, других наших членов. И тоже это будет началом нашей менторинговой программы», - сказала менеджер проекта.

В то же время председатель «Фонда семьи Богдана Гаврилишина» Елена Бекренёва отметила значимость инициатив, которые помогают украинским женщинами быть уверенными в себе.

«Активных профессиональных женщин, которые воплощают изменения на местах, становится все больше и больше. Поэтому им нужно помогать верить в себя и оказывать им поддержку как на государственном уровне, так и благодаря таким украинско-европейским инициативам», - отметила Бекренева.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81331