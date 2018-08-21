Благотворительная организация «Фудбенк» с 2011 по 2017 год передала 312 тонн товаров первой необходимости для социально незащищенных групп населения (фото, видео)

Фонд реализовал ряд проектов, направленных на помощь наименее защищенным группам населения, совместно с компаниями-партнерами, среди которых Меtro Cash&Carry, Nestle, PepsiCo, Lafarge и Procter&Gamble.

Киев. 21 августа. УНИАН. Благотворительная организация «Фудбенк», которая занимается сбором и распределением продуктов питания в целях борьбы с голодом, в период с 2011 по 2017 год собрала и передала на благотворительность 312 тонн продуктов для социально незащищенных групп населения.

Об этом сообщил глава правления благотворительного фонда «Фудбенк» Владимир Иванов во время конференции в УНИАН.

«За период работы «Фудбенк» мы собрали 312 тыс. кг продуктов питания и товаров первой необходимости. Из них 43 тонны товаров быта и химии и личной гигиены. Мы их собрали и передали благотворительным организациям. Что сюда входит: около 8 тонн овощей и фруктов, это молочная группа – кефир, сметана и йогуртная группа», - сказал он.

По словам Иванова, фонд занимается сбором и передачей продуктов питания, а также товаров первой необходимости наименее защищенным социальным группам населения. Одной из основных целей создания «Фудбенк» является правильное использование продуктов питания и недопущение утилизации пригодных к употреблению продуктов питания и товаров первой необходимости.

На сегодняшний день фонд совместно с компаниями-партнерами реализовал ряд проектов, направленных на помощь наименее защищенным группам населения. «Фудбенк» активно сотрудничает с международными компаниями Меtro Cash&Carry, Nestle, PepsiCo, Lafarge и Procter&Gamble.

Кроме того, по словам директора по развитию благотворительного фонда «Фудбенк» Анны Тронь, в 2018 году фонд начал сотрудничество с производителем минеральной воды Borjomi.

«С начала 2018 года мы уже привлекли, подписали контракт и работаем, выдаем помощь в виде воды. Это идея с Borjomi. Они нам очень много помогают и по Киеву, и по Украине», - сказала Тронь.

Во время пресс-конференции проводилось награждение компаний-партнеров за весомую помощь деятельности фонда. В частности, были награждены компании-производители Metro Cash&Carry, PepsiCo Ukraine, Mondelize, Borjomi, Procter&Gamble, Nestle, Food Development, «Столична Пекарня», Johnson, Danone и Kargill.

По словам Иванова, кроме наращивания партнерской базы, в 2018 году фонд планирует подать заявку на получение гранта на строительство логистического центра с социальным магазином на его основе.

«Во всех странах мира и у наших коллег в Европе, им помогает муниципальная власть и они имеют логистические центры. Мы на сегодняшний день не имеем собственного логистического центра, допустим, с правильным температурным режимом, чтобы можно было привезти булочную группу и соблюдать правила хранения. Поэтому в этом году мы планируем подаваться на грант, который мы, возможно, получим, и построим логистический центр», - отметил он.

Также в пресс-конференции приняли участие заместитель главы правления общественной организации людей с инвалидностью, участников АТО с инвалидностью «Соты» Людмила Титаренко, руководитель социального центра «Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Каритас-Киев» Алла Кочубей, специалист по корпоративным коммуникациям и проектам социальной ответственности «Метро Кеш энд Кэри Украина» Кристина Генсировская.

Справка УНИАН. Благотворительная организация Food Bank была создана в Украине в 2011 году. Основной ее целью является объединение усилий организаций, юридических и физических лиц для проведения благотворительных мероприятий, направленных на улучшение продовольственного обеспечения социально незащищенных слоев населения, а также борьба с голодом.

Фото с пресс-конференции : https://photo.unian.net/rus/themes/81334