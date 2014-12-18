Потребление органической продукции в Украине в 2014 году увеличится на 15%, до 14 млн евро - Федерация органического движения

Киев. 18 декабря. УНИАН. Объем внутреннего потребления органических продуктов питания в Украине в 2014 году увеличится на 15% - до 14 млн евро с 12,2 млн евро годом ранее.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава правления Федерация органического движения Украины Евгений Милованов.

«В этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, достаточно серьезную инфляцию и обесценивание гривни, мы ожидаем по итогам этого года роста (потребления органической продукции - УНИАН) по крайней мере до 14 млн евро», - сказал Милованов.

По его словам, последние несколько лет продолжает расти количество производителей органических продуктов питания. Так, на начало 2014 года количество производителей данной продукции увеличилось до 175 предприятий.

«Всего за период с 2007 по 2013 год количество хозяйств, которые занимаются органическим производством, возросло с 92 до 175 и рост постепенно продолжается», - отметил Милованов, добавив, что при этом общая площадь органических сельскохозяйственных угодий сократилась до 239,4 тыс. га (с 249,9 тыс. га в 2007 году) из-за ориентации производителей в большей степени на внутренний рынок.

Также глава Федерации сообщил, что на сегодняшний день в Украине существует необходимость в принятии большого количества нормативных актов для дальнейшего развития рынка органической продукции.

«Целый ряд подзаконных актов, постановлений, правил либо еще не приняты, либо вообще находятся в стадии разработки. В значительной степени это все-таки связано с несовершенством текста принятого закона, который, по сути, сейчас должен действовать», - сказал Милованов, подчеркнув, что на данный момент необходимо привести украинские стандарты производства органической продукции в соответствие со стандартами Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года в Украине вступил в силу Закон «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья», регулирующий отношения в сфере производства и оборота органической продукции. Законом также были определены общие правила производства органической продукции (сырья) животного и растительного происхождения.

По оценкам Федерации органического движения Украины, объем внутреннего потребления органической продукции сельского хозяйства в денежном эквиваленте в стране в 2013 году составил около 12 млн евро, что на 52% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Федерация органического движения Украины была основана в 2005 году. Целью организации, среди прочего, является содействие развитию органического движения в Украине, в том числе не только непосредственно производству, переработке и экспорту органической продукции, но и формированию отечественного рынка потребления.

Органическая продукция сельского хозяйства – это продукция, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов.