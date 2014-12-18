Киев. 18 декабря. УНИАН. В Украине создается Национальный банк социологических данных «Киевский архив», первая очередь которого уже запущена Киевским международным институтом социологии и Центром «Социальные индикаторы» в сотрудничестве с Киево-Могилянской академией по гранту Международного фонда «Возрождение».

Об этом генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что созданный банк социологических данных содержит данные некоторых исследований главных производителей социологической информации в Украине: Киевского международного института социологии, компании «Социс», ТНС, Института социологии НАН Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Фонда «Демократические инициативы».

В то же время Паниотто отметил, что название Национального банка социологических данных «Киевский архив» является пока условным, поскольку «наблюдательный совет еще не собирался и не утверждал это название».

В свою очередь директор Центра «Социальные индикаторы» Артем Мирошниченко отметил, что этот банк социологических данных будет содержать результаты исследований, аналитические отчеты, которые собраны социологическими компаниями Украины за много лет.

По его словам, во многих странах мира при принятии решений властными структурами используются «определенные собранные данные».

«Мы надеемся, что, по крайней мере, это может быть одним из таких полезных моментов функционирования открытого банка социологических данных, поскольку много данных уже собрано, и можно не изобретать что-то, а взять и посмотреть результаты исследований, которые уже были проведены, и на основе определенных данных принимать обоснованные решения», - отметил Мирошниченко.

Декан факультета социологии Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Горбачик отметил, что создание такого банка социологических данных является важным и в научном контексте.

По его словам, интерес представляет не только нынешняя информация, но и собранная раньше, поскольку «информация, как вино, - хорошая информация чем дольше сохраняется, тем она становится ценнее, потому что понять какие-то тренды, развитие процессов можно лишь в каком-то контексте, а для этого нужно знать не только что было вчера и позавчера, а нужно знать, что было год тому назад и 5 лет тому назад, и 10 лет тому назад, тогда можно понять, в каком направлении происходят события».

По словам Горбачика, банк имеет важное «культурологическое значение», поскольку социологические данные являются не менее ценными чем книжки, газеты, потому что это также свидетельство эпохи, происходивших событий.

Паниотто отметил, что банком социологических данных могут пользоваться, в частности, представители правительственных и неправительственных организаций, политические и общественные деятели, а также журналисты, научные работники в области общественных наук, студенты и аспиранты. Он отметил, что для пользования банком «необходимо иметь некоторый минимальный уровень подготовки для более глубокого анализа данных». По его словам, на сегодняшний день в банке данные 160 исследований, но в течение недели «должно быть около 200 исследований».