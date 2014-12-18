Писатель Бадрак презентовал свою тренинговую книгу «Как преодолеть трагедию» и роман «Чистилище»

Киев. 18 декабря. УНИАН. Писатель, военный эксперт Валентин Бадрак презентовал свою тренинговую книгу «Как преодолеть трагедию» и роман «Чистилище».

Презентация изданий состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

Бадрак отметил, что эти книги были созданы в рамках общего социального проекта с издательством «Фолио», направленного, в том числе «на помощь людям, которые защищают страну, и людям, которые в результате этой ситуации, и в результате революции, и в результате войны нуждаются в определенной реабилитации».

«Книга – это лекарства, прежде всего. Это духовная пища, которая нужна нашим бойцам и населению так же, как и продукты питания или теплая одежда, боеприпасы, оружие», - сказал Бадрак.

Говоря о «книжной терапии» во время войны, он отметил, что книга «Как преодолеть трагедию» демонстрирует то, как использовать опыт известных личностей с этой целью.

«Когда мы узнаем одну историю о герое – это одна ситуация. Но когда мы читаем и изучаем, видим целый ряд людей, которые осуществили что-то похожее, - например, преодолели болезнь, которая считается неизлечимой, или преодолели жизненный кризис, - когда этих людей много, то человек начинает верить в то, что и он это может сделать», - сказал писатель.

Он добавил, что в книге собраны образы людей, которые благодаря новым знаниям, в частности из книг, смогли переформатировать свою жизнь, поставить себе новую цель в жизни, полностью измениться. В частности, речь идет о Матери Терезе, Фриде Кало и Зигмунде Фрейде.

«Такие книги могут помочь влиять на украинцев, которые сегодня находятся в определенной сложной ситуации», - сказал Бадрак.

Говоря о художественном романе «Чистилище», писатель отметил, что в первой части книги внимание уделяется стереотипам, которые влияют на человека и разрушают личность, а вторая – это демонстрация борьбы с зависимостями, болезнями и травмами.

«Работал я над ней 7 лет. Это книга, в которой я изложил свое виденье программы жизни, человеческой миссии», - добавил писатель.

Он также отметил, что тогда, когда у человека происходит коррекция сознания, он начинает изменять принципы своей жизни, приоритеты и цель. Таким образом, изменяется окружение и образ жизни.

«Главное, что такой человек может прийти к миссии», - добавил Бадрак.

В свою очередь генеральный директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий заметил, что для украинцев сейчас важно сохранить нормальное психологическое состояние.

«Именно для этого и используются, в том числе и такие книги, о которых мы сегодня говорим, и мировая классика», - сказал он.