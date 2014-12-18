Процедуру выдачи экологических разрешений для проектов по добыче газа необходимо упростить – эксперты

Киев. 18 декабря. УНИАН. Кабинет министров Украины и разрешительные органы в сфере экологии должны упростить процедуру выдачи экологических разрешений для проектов по добыче газа в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал директор компании «КТ-Энергия», которая предоставляет консультационные услуги в области энергетики и нетрадиционных источников энергии, Кирилл Томляк.

«Мы разработали порядок по совершенствованию... Речь идет фактически о четырех разрешительных документах – государственная экологическая экспертиза, а также государственные разрешения по обращению с отходами, водопользованию и выбросам загрязняющих веществ в воздух», – сказал Томляк.

По его словам, указанные документы согласно действующим порядкам получить довольно сложно, а в некоторых случаях даже невозможно из-за несогласованности в законодательной базе. Эксперт отметил, что зачастую недропользователи для получения разрешительных документов вынуждены посещать разные ведомства, вместо того чтобы получить их всех в одном государственном органе.

«Сейчас на получение четырех документов недропользователь может потратить год. Мы надеемся, что теперь, когда персональный состав министров утвержден, этот вопрос будет решен быстро», - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что в проектах по добыче газа, в частности нетрадиционного, необходимо бурить множество скважин, а если на получение разрешений на одну скважину инвестор будет тратить год, то быстро нарастить добычу газа в стране не получиться.

С его мнением согласился присутствующий на пресс-конференции консультант проекта «Нетрадиционный газ в Украине» Николай Шлапак, отметив, что корректировки в законодательство необходимо внести незначительные.

Кроме того, он рассказал о законодательстве в сфере добычи нетрадиционного газа в Колумбии, Великобритании и Польше, которое позволяет населению открыто получать информацию о влиянии добычи газа на экологию, что, по мнению Шлапака, необходимо внедрить и в Украине.

«Во всех странах общество имеет гораздо больший доступ к экологической информации о проектах по добыче нетрадиционного газа. Публикуются онлайн-отчеты о влиянии проектов на окружающую среду, информация о химических веществах, используемых при выполнении гидроразрыва пласта, а также исследовательские документы в сфере охраны окружающей среды. Подобные практики надо ввести и в Украине», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, это создаст основу для эффективного диалога между общественностью, государственными органами и добывающими компаниями о перспективах добычи нетрадиционного газа в Украине.

Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-октябре 2014 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,4% - до 16,4 млрд кубометров.

В 2013 году добыча газа увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.