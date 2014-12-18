Риск дефолта Украины в 2015 году возрастет, если Россия потребует возврата кредита в 3 млрд долл. – эксперт

Киев. 18 декабря. УНИАН. Риск дефолта Украины в 2015 году существенно возрастет, если Россия потребует возвращения кредита в размере 3 млрд долл., предоставленного нашей стране в декабре 2013 года.

Такое мнение высказала на пресс-конференции в УНИАН доктор экономических наук, профессор и публицист Наталья Семенченко в ходе презентации своих книг из серии «Охота на правду»: «Независимость», «Революция» и «Коррупция».

«Дефолт в Украине может случиться, если Россия потребует возврата 3 млрд долл. долга по облигациям», - сказала Семенченко.

При этом она отметила, что все возможные проявления дефолта Украина уже прочувствовала на себе, добавив: «Даже если он наступит, ничего страшного не произойдет».

Также Семенченко подчеркнула, что проблемы экономики Украины не определяются лишь военными действиями, поскольку дисбалансы монетарной политики, коррупция и недостатки правовой системы накапливались на протяжении всего периода независимости.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной большого займа Украине в объеме 15 млрд долл. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долл., выданного при Януковиче, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

«По кредиту, который мы выдали, – 3 миллиарда долларов, ровно год назад мы его выдали, есть условие, что если общий долг Украины превысит 60% ВВП, то мы, Минфин России, имеем право предъявить требование к досрочному погашению. Если мы это сделаем, вся финансовая система опять завалится. Мы уже приняли решение: мы этого не будем делать. Мы не хотим усугублять ситуацию. Мы хотим, чтобы Украина наконец вставала на ноги», - заявил Путин.

По его словам, российские банки в целом на данный момент предоставили украинской экономике кредитов на 25 млрд долл.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/53423