Эксперты акцентируют на необходимости срочно сформировать национальную элиту Украины и заняться развитием экономики страны (фото, видео)

Эксперты акцентируют на необходимости срочно сформировать национальную элиту Украины и заняться развитием экономики страны.

Киев. 23 августа. УНИАН. В часности, большую обеспокоенность вызывает резкое падение уровня жизни и безопасности , а также ухудшение демографической ситуации в Украине.

Об этом шла речь в ходе экспертного обсуждения в УНИАН, приуроченного ко Дню независимости Украины, при участии: академика и вице-президента Академии экономических наук Украины, академика Академии высшего образования Украины, академика Академии социального управления Украины, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук Анатолий Пешко; президента Украинской ассоциации профессионалов безопасности Сергея Шабовты; эксперта Украинского института анализа и менеджмента политики, политолога Николая Спиридонова; политконсультанта, политолога Руслана Бизяева; народной артистки Украины, Героя Украины Нины Матвиенко.

Как сказал академик и вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Академии социального управления Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко, в 1990 году украинцев было более 50 миллионов.

«Демографическая ситуация в Украине катастрофическая. По официальной статистике озвучивается цифра 42,6 млн человек, однако, по данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, по состоянию на 1 января 2017 года численность населения, без учета временно оккупированных территорий, составляет всего 36 млн человек. По данным ООН и Всемирного банка, 6-7 млн молодых людей, наиболее работоспособного, выехали в европейские страны на заработки в основном на черновых, низкоквалифицированных работах. Следовательно, количество населения - не более 36 млн. Катастрофическая ситуация со смертностью, которая в два раза выросла, и в два раза упала рождаемость. Таким образом в стране создается ситуация, что через 20 лет в Украине будет не более 20 млн украинцев. А нас было 50 млн», - отметил академик Пешко.

Высокий уровень смертности в Украине, по его словам, не только за счет пожилых людей, но и людей среднего возраста, потому что им не предоставляется соответствующая медицинская помощь.

«Масса людей умирает работоспособного возраста, потому что они не могут получить нормальную медицинскую помощь... Я не буду называть все причины высокой смертности, но основная - это глубокая тотальная бедность, которая не дает людям обеспечить полноценное питание и приобретение медпрепаратов, которые могли бы продолжить и сделать жизнь качественной, поддерживать людей в работоспособном состоянии», - заявил Анатолий Пешко.

Он отметил, что также резко ухудшилось демографическое соотношение в украинском обществе. «Если раньше на одного работающего в Украине был один неработающий, то сегодня на одного работающего человека приходится двое неработающих», - сказал академик Пешко.

Такая ситуация, по его словам, сложилась из-за ухудшения жизни украинцев за годы независимости, что обусловлено неправильной политикой, реализуемой в стране - социальной, экономической, а также из-за безответственности, непрофессионализма в ветвях власти и коррупции.

Также академик сказал, что не видит положительных результатов реформ, которые реализуются в стране, и раскритиковал медицинскую реформу.

«Это медицинская реформа, которая забирает миллионы и будет забирать еще миллионы жизней наших граждан... Медицина у нас будет платная, и, в частности, для проведения элементарной операции, например, аппендицита, придется платить от 30 до 60-80 тыс. грн, нейрохирургические операции, травмы - от 100 тыс. грн и выше. Это означает, что тотально люди будут умирать, потому что им не будет оказываться никакая медицинская помощь. А разговоры о страховой медицине, это просто блеф, ее никто никому не дает», - заявил, в частности, Анатолий Пешко.

Присутствовавшая на мероприятии народная артистка Украины Нина Матвиенко, в свою очередь, призвала украинцев не впадать в отчаяние.

«Даже при этой всей ситуации я обращаюсь сегодня к своему народу с поздравлением - с праздником нашей независимости. Я очень люблю свою землю, свою страну. Независимость - это мама с маленьким ребенком, которого надо очень беречь, лелеять, помогать этой независимости. К сыновьям и дочерям Украины обращаюсь, не будьте равнодушными к нашей маме-независимости. Мы такой ценой ее сегодня заработали, такой кровью, столько детей потеряли... Мы должны защитить свою землю», - сказала Нина Матвиенко.

По словам политолога Руслана Бизяева, Украина сейчас стала социально некомфортной страной, что стало одной из причин массовой миграции, которая наблюдается.

«Что надо сделать, чтобы Украина стала успешной страной? Надо срочно сформировать свою национальную элиту, которая четко ответит на вопрос, кто мы и куда мы идем. Сейчас очень быстро меняется геополитическая карта мира. Уже всем в мире ясно, что предыдущая мировая система рухнула, наступает время ситуативных союзов. И при ситуативных союзах действует очень простой и понятный принцип - слабых топчут, с сильными договариваются. Нам необходимо срочно стать сильными, надо прекратить все линии разлома и все конфликты, как внутренние, так и внешние. И всерьез заняться экономикой, потому что экономика стоит во главе всего», - сказал политолог Бизяев.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/81380