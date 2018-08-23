Прошлогодний рост ВВП вызван не увеличением реального производства, а удачной конъюнктурой на внешних рынках – академик Анатолий Пешко (фото, видео)

Рост ВВП был обеспечен ростом цен на металл и аграрную продукцию на внешних рынках.

Киев. 23 августа. УНИАН. Причиной прошлогоднего роста валового внутреннего продукта является не увеличение реального производства, а удачная конъюнктура на внешних рынках, позволившая продать украинские товары по более высокой цене.

Об этом в своем выступлении на пресс-конференции в УНИАН заявил академик и вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Академии высшего образования Украины, академик Академии социального управления Украины, доктор экономических наук, кандидат медицинских наук Анатолий Пешко.

«Это было связано просто с удачно сложившейся конъюнктурой на внешних рынках – ростом цен на металл и ростом цен на аграрную продукцию. За счет именно цены, а не за счет объемов произведенных товаров мы пережили падение производства и получили рост валового внутреннего продукта, хотя на самом деле реального роста не наблюдается, наоборот – наблюдается падение производства практически во всех отраслях», - сказал он.

Также, академик Пешко отметил, что падение курса гривни летом этого года вызвано отнюдь не сезонными колебаниями, а тем, что «в стране не работает промышленность и другие отрасли».

По его словам, в этом году в два раза сократился экспорт техники, гербицидов и семян, что уже привело к негативным последствиям.

«Это означает, что в два раза упало производство. Поскольку в два раза упал экспорт, то в два раза упали и поступления в казну от акциза и налога на добавленную стоимость. Вот откуда на самом деле растут ноги дефицита бюджета», - акцентировал Анатолий Пешко.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в 2017 году вырос на 2,2%. При этом спад промышленного производства в стране в прошлом году составил 0,1%.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/81380