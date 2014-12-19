В Украине запустили благотворительный проект для оказания юридической помощи бойцам АТО

Киев. 19 декабря. УНИАН. Европейская лига предпринимателей совместно с Европейской юридической службой Украины инициировали благотворительный проект «Правовая защита бойцов АТО и их семей» с целью оказания бесплатной юридической помощи участникам антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Европейской лиги предпринимателей Владимир Попов.

«Мы, бизнесмены и общественные организации, объединились и хотим помочь защитить в правовом поле участников АТО и семьи пострадавших… Сегодня очень много волонтеров задают юридические вопросы, которые поступают от раненых бойцов, людей, не получивших статус беженцев, и других пострадавших. Поэтому мы, как бизнесмены, приняли решение объявить акцию по сбору средств на приобретение услуги, которая будет помогать пострадавшим и их семьям», - сказал Попов.

По его словам, благотворительный проект будет реализовываться с помощью Европейской юридической службы Украины, сотрудники которой будут оказывать бойцам консультационную помощь в телефонном режиме по 28 видам права, а также будут представлять интересы пострадавших в судах.

«Пострадавшие смогут получить юридическое сопровождение с четким алгоритмом действий по каждому вопросу: от, например, получения справки участника боевых действий и до любых других элементарных вопросов», - отметил президент Лиги предпринимателей.

При этом он добавил, что инструментом для реализации правовой помощи будет специальная карта, которую могут приобрести как большие корпорации, так и каждый небезразличный гражданин Украины. В дальнейшем эти карты будут передаваться участникам АТО или их семьям с помощью Благотворительного фонда «Вернись живым» (ранее Общественная организация «Крылья феникса»).

«Правовая защита – это то, что сейчас очень нужно нашим бойцам украинской армии… Наш благотворительный фонд выступил в качестве звена между юридической компанией, воинами и их семьями», - сообщила председатель правления Благотворительного фонда «Вернись живым» Александра Тарасова.

«К сожалению, сейчас несовершенен механизм выдачи документов, которые дают право на какие-то льготы или помощь раненым в реабилитации. Также семьи погибших бойцов сейчас пребывают в «подвешенном» состоянии и не могут получить статуса семей погибших. Именно поэтому такая юридическая помощь сейчас очень нужна», - добавила она.

Присутствующая на пресс-конференции народная артистка Украины и общественный деятель Руслана Лыжичко заявила, что также намерена принять участие в этом благотворительном проекте и задействовать в работе свой Международный благотворительный фонд «Украинский свитанок».

«Я хочу вас поблагодарить и сказать, что не только я, но еще много людей я приведу с собой, которые подключатся к этой инициативе», - сказала Лыжичко.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса, проведенного аналитической компанией GFK Ukraine, в этом году украинцы пожертвовали на благотворительность почти 9 млрд грн, большинство средств пошли на помощь украинской армии, раненым, а также больным детям.